El "mejor sitio de hamburguesas de Santiago" se resiste a la moda 'smash': "Parece que vuelvo a los 80"

El auge de los locales de hamburguesas ha provocado una contradicción de lo más curiosa, y es que es más difícil que nunca encontrar una simple hamburguesa con queso, huevo, lechuga y, si eso, un par de tiras de bacon. La moda de las 'smash burgers' ha convertido en habitual precios que ya superan con holgura los 15 euros, eso sí, preparadas por cocineros altamente cualificados y que visten de gala sus productos con ingredientes exclusivos.

La conversión de la hamburguesa en producto de lujo no la vimos venir, pero no se puede negar que ha calado en la sociedad y cada fin de semana sus mesas están repletas. Por ello, son pocos los restaurantes tradicionales que mantienen su formato de hamburguesería sin caer en esta moda que, aunque sea difícil de creer, es de los negocios más lucrativos en la actualidad.

Estos motivos convierten en todavía más meritorios a esos pequeños negocios locales que mantienen su filosofía desde que abrieran sus puertas hace ya varias décadas. Una de las hamburgueserías referentes en Santiago de Compostela es el Mac Burger, situado en Santiago de Chile, 22, que abrió sus puertas en los 80 y que desde entonces no ha cambiado un ápice su forma de trabajar.

¿Qué hace especial al Mac Burger de Santiago de Compostela?

Como "el mejor sitio de hamburguesas de Santiago" lo tildó @fredyfandino, un tiktoker gallego que hace recomendaciones gastronómicas y de ocio en la capital. Su último vídeo supera ya las 6.000 reproducciones y en él explica por qué considera al Mac Burger como la mejor hamburguesería.

"Me parece que vuelvo a los 80. Tal vez eso sea lo mejor de este sitio. Nunca cambiaron su manera de trabajar. Las patatas cortadas por ellos cada día están deliciosas y la Mac de Pollo es lo mejor. Puedes elegir pan de bolla o hamburguesa", narra a lo largo del vídeo mientras muestra imágenes de su visita al local.

El cariño hacia un local que cuenta con casi 50 años de historia se pudo palpar en los comentarios, donde más de una quincena de clientes habituales no dudaron en refrendar la opinión de Fredy con frases como "todo rico, trato excelente y buen precio", "a Mac pollo es increíble" o "Desde el 87 pasando por allí y estamos en el 25"