Santiago
La ocupación en Santiago supera el 80% en un puente marcado por los incendios
Los hoteles cumplen expectativas en un fin de semana en el que el impacto de los fuegos sobre los viajes provoca cancelaciones y ampliaciones de estancias de última hora
Los establecimientos hoteleros de Santiago cumplieron las expectativas de ocupación durante el puente de agosto, que se prolongó desde el viernes hasta el domingo, con los festivos de Nuestra Señora y el día de San Roque. La media se situó por encima del 80%, según indica el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, en unas jornadas en las que la actividad del sector estuvo marcada por el impacto de los incendios forestales que asolan Galicia.
Cancelaciones y ampliaciones de estancias
La suspensión de trenes entre la comunidad gallega y Madrid y los cortes en algunas carreteras provocaron cancelaciones de última hora de clientes que no pudieron llegar a Santiago, pero también ampliaciones de estancias de aquellos que no lograron salir en la fecha prevista. «A ocupación máis ou menos quedou equilibrada. Incluso houbo algún hotel que fixo mellores números pola xente que non puido saír, pero non é unha boa noticia para ninguén porque é un desastre», señala Liñares.
El sector permanece expectante a la evolución de la situación porque «isto aínda non rematou, está a cousa tremendamente complicada». El portavoz de la Unión Hotelera cuenta que ayer mismo «un par de axencias comunicaron que había algúns clientes que non podían chegar a Santiago», seguramente por algún tipo de problema relacionado con los incendios.
Expectativas cumplidas durante el puente
En cuanto al balance general, Liñares indica que «media España está de vacacións, co cal os datos incrementáronse a última hora. Os hoteis do centro tiveron maior ocupación, e os da periferia, que están enfocados a grupos e a turismo congresual, empresarial ou académico un pouquiño menos».
En definitiva, sucedió lo habitual de cada año por estas fechas: «moita reserva de última hora, moito caos, a cidade absolutamente petada de xente, con moito visitante e non tanto viexeiro que pernocta en hoteis». Liñares cree que este es «o problema de sempre, a esa xente non se lle pode cobrar a taxa turística e é precisamente ese visitante de día o que colapsa a cidade e xera máis turismofobia».
En lo que resta de agosto, Liñares explica que «seguramente, acadaremos unha cifra en torno ao 75 % ou 80%, que máis ou menos era o previsto. Solamente con vacacións é moi difícil encher a praza de Santiago, con toda a hotelería profesional que ten».
