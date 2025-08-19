Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»

Ante la oleada de incendios que está azotando a la provincia de Ourense en los últimos días, varios locales de Santiago han puesto en marcha una campaña urgente de recogida de material y otros recursos para apoyar a los equipos de extinción y las personas afectadas.

En Compostela son varios los puntos de recogida de productos. Uno de ellos es la Boutique El@s, situada en la rúa Algalia de Arriba, cerca de Cervantes. La coordinadora es Andrea Rodríguez, natural de Viana do Bolo, aunque reside en Santiago desde hace casi una década. «Soy consciente de que es necesaria ayuda porque tengo a mi familia y amigos tratando de evitar que el fuego entre en sus pueblos», indica. Estuvo dos días sin poder hablar con ellos «porque perdieron la cobertura». Ayer mismo salieron dos furgonetas con material donado hacia el Centro de Coordinación de Viana do Bolo. Desde allí se hace el reparto a Vilariño de Conso, O Bolo, A Gudiña y Viana.

Andrea relata que entre las donaciones hay mascarillas FFP2 y FFP3, guantes y gafas de protección, agua, medicamentos, y batelumes. «No pensé en ningún momento en que la gente fuere a colaborar tanto», comenta.

A Cervantes también llegó una donación de la Fundación Down Galicia, en concreto cajas de mascarillas e incluso alguna pantalla facial. «Trátase de material que tiñamos gardado de cando chegou o coronavirus», confirma Sonia Caldas, gerente de la entidad cuya sede se sitúa en la rúa Alejandro Novo González.

Sonia Caldas (i), gerente de Down Galicia, con donación de mascarillas. / Cedida

También Alejandro Vázquez, responsable de la tienda Arde420, situada en la rúa Xeneral Pardiñas, tenía la voluntad de recoger recursos para destinar a los afectados en Ourense, pero tuvo que echarse atrás. «Autoridades como Protección Civil y el CECOP me comunicaron que debía de parar con la recogida porque dicen que todas las personas están abastecidas», comunica. Como ya había anunciado en sus redes sociales que iba a ser un punto de recogida, ayer por la mañana «me encontré en la puerta con varias personas cargadas de recursos».

Por otra parte, los voluntarios de Protección Civil de Santiago, que dirige Begoña del Río, trasladaron ayer por la mañana el material recogido por la Asociación Galega de Operadoras Artesanais de Alimentación e Pensos (Agoaap).

Desde la sede de la asociación, situada en Lalín, Begoña del Río junto a cinco voluntarios llevaron el material hasta el restaurante Regueiro da Cova. Desde allí se iba a realizar el reparto en función de las necesidades.

En dos furgonetas, un remolque y un todoterreno transportaron 3.500 botellas de agua de medio litro, 480 zumos, 2.000 platos, 1.000 cuchillos y tenedores, 3.700 servilletas, 1.800 metros de papel de aluminio, 750 lagrimales y 800 mascarillas FFP2.

Begoña del Río y un voluntario de Protección Civil Santiago cargan el material con destino a Verín / Cedida

Del Río incide en que «a axuda ten que ser coordinada». Cree que «sen un control dificultaríase o traballo na zona e estaríanse ocupando as vías de circulación». Por eso, en el caso de Protección Civil de Santiago establecieron previamente contacto con el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. «Non é conveniente que cada un veña aquí co que considere; cantos menos vehículos e persoas estean aquí mellor», pensa.

Dende Agoaap, o seu presidente Carlos Brea explica que decidiron abrir un número de conta «co fin de que as persoas interesadas fixeran a donación que consideren oportuna». Logo son eles os que se encargan de comprar os produtos «que chegan ata unha cociñeira asociada que ademais se encarga de facer a comida a diario para os equipos de extinción e persoas da comarca de Verín que deberon abandonar as súas vivendas».