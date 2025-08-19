Será 2025 o ano da posta en marcha do centro para persoas sen fogar de Belvís?
O Goberno local falaba de ter habilitado o edificio do Cipis no primeiro semestre de 2024, un proxecto que conta cun orzamento de 960.000 euros e ofrecerá un total de 14 prazas distribuídas en 12 habitacións
A mediados do mes de xaneiro, no Debate sobre o Estado do Municipio, a concelleira de Servizos sociais, María Rozas, reivindicaba 2024 coma «o ano do social», apoiándose nun incremento orzamentario de 73% para o servizo de axuda no fogar –SAF–, chegando aos 6,3 millóns; no aumento do presuposto para bolsas comedor, que rondaba naquela altura o millón de euros, e tamén na posta en marcha, neste 2025, do Centro Integral para a Inclusión Social (Cipis) situado en Belvís. Un proxecto retomado do mandato de Compostela Aberta –CA–na cidade, aínda que con menor dotación económica que daquela, e que o Goberno bipartito contaba ter posto en marcha durante o primeiro semestre de 2024.
O Centro para persoas sen fogar de Belvís foi un dos primeiros proxectos aprobados pola coalición de Goberno que con Goretti Sanmartín á cabeza comezou a gobernar a capital de Galicia no verán de 2023. A rehabilitación deste edificio, destinado á interpretación da natureza e sen uso dende había tempo afrontou nese mesmo ano a perda de fondos Edusi –Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado–, polo que BNG e CA incrementaron nos orzamentos de 2024 a contía para a realización da obra, que pasou de 800.000 euros a 960.000.
Coa presentación dos orzamentos para o primeiro ano de mandato, a edil María Rozas apuntaba que a expectativa era a posta en marcha do Cipis durante o primeiro semestre de 2024, mais a partida para a acometida das obras de rehabilitación ía vinculada a un préstamo que se formalizou a finais de xullo de 2024, polo que as actuacións non se retomaron até setembro dese ano.
O Bipartito mudou entón os prazos, que pasaron dese primeiro semestre de 2024 a finais de ano, data na que tampouco foi posible a apertura e posta en funcionamento do Cipis, polo que o novo prazo fixado polo Goberno local para a posta en funcionamento do centro para persoas sen fogar se marcou para 2025, unha apertura que pese a teren rematado as obras, non se albisca antes do remate deste 2025, a pesar de que só queda pendente a dotación de mobiliario do edificio (que conta cun orzamento de 40.000 euros) e tamén a contratación de persoal externo ao Concello. Fontes de Raxoi consultadas por EL CORREO GALLEGO detallan que no momento actual se está a traballar na redacción dos pregos para esta contratación, pois ao tratarse dun servizo «de 24 horas, non é suficiente tan só co persoal municipal» para poder dar atención ás 14 persoas sen fogar para as que está deseñado o centro de Belvís.
Unha ducia de dormitorios, comedor e salas comúns
O Centro Integral para a Inserción Social de Belvís está deseñado para acoller, por un máximo de 18 meses, un total de 14 persoas, que se distribuirán nunha ducia de habitacións: dúas delas dobres e as demais individuais. Contará ademais cun comedor e diversos espazos comúns, dos que tamén poderán facer uso outras persoas sen fogar ou en risco de exclusión social. Ademais, segundo ten comentado a concelleira de Servizos sociais, María Rozas, tamén se pensa na oferta de obradoiros e servizos de asesoramento, entre os que destaca a elaboración dun Plan de senfogarismo do Concello de Santiago.
Máis alá da cifra de persoal de atención ás persoas sen fogar que se definan nos pregos, o proxecto do Goberno bipartito contempla dende o inicio que o Cipis conte, cando menos, cun cadro de psicólogos, traballadores sociais e orientadores laborais.
De cara á definición do modelo de xestión do Cipis, a concelleira Rozas visitaba, en 2024, outros centros deste tipo, coma o de Munto Bitartean, en San Sebastián, que leva funcionando no barrio de Aiete dende xullo de 2012. Un centro que traballa en modalidade de residencia e mais de centro de día, da mesma maneira que pretende implementar o Goberno local en Belvís.
