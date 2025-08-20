El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco

La Rúa do Franco es una de las calles más concurridas de Santiago, una arteria empedrada que durante siglos fue parada obligada para los peregrinos, pero que es también una auténtica caja de sorpresas.

Además de ser la calle con más bares por metro cuadrado de España, con más de 80 establecimientos en apenas 150 metros, o ser el escenario del mítico "rally París-Dakar", la calle compostelana parece tener un imán para las situaciones curiosas y con un carácter "animal".

Hace unas semanas, un gorila gigante recorrió la Rúa do Franco y otras calles del casco histórico de Santiago generando opiniones diversas entre visitantes y compostelanos, y ahora otro animal, en esta ocasión un perro, es el protagonista de una nueva divertida anécdota en la capital.

Un gorila estilo King Kong recorrió hace unas semanas las calles del casco histórico compostelano / Antonio Hernández

La Rúa do Franco, un parque de juegos

Un border collie se convirtió, desde la ventana de un primer piso, en el protagonista involuntario de un fenómeno viral tras un vídeo compartido en TikTok por @evampuig que ya supera el millón y medio de visualizaciones en algo más de una semana.

En la grabación, realizada a pie de calle desde la propia Rúa do Franco, se ve como decenas de turistas y peregrinos se detienen para interactuar con el perro, que se encontraba en el primer piso de uno de los inmuebles, y jugar con él.

Sí, has leído bien, jugar con él. Y es que tanto el border collie como las personas que observaban asombrados desde la calle eran partícipes de un juego tan sencillo como irresistible: unos lanzaban la pelota desde la calle al interior del inmueble, mientras el perro, con una gran precisión y unas ansias increíbles, devolvía todas las pelotas desde la barandilla de la ventana, invitando a los turistas a continuar la partida y una y otra vez.

Del asombro al humor

El momento, cargado de espontaneidad y alegría, ha llamado la atención no solo de los visitantes que presenciaban la curiosa escena y que pudieron disfrutar casi de un recuerdo imborrable, sino también de los miles de usuarios que compartieron el vídeo en redes y que ofrecieron su parecer.

Y es que en poco tiempo, los comentarios convirtieron la publicación en un foro de amantes de los perros. "¿Por qué no fuiste a trabajar? Bueno, pues verá, había un perrito", señalaba un comentario, al que otro usuario respondía con humo que "es un motivo más que justificado". Otros, por su parte, lamentaron (o no tanto) no haber estado presentes para vivir la experiencia en primera persona: "Menos mal que me pilla lejos... pero creo que me voy a pillar unas vacaciones", apuntaba un comentario, a lo que otra usuaria añadía que "estaría ahí todo el día".

Tampoco faltaron entre los comentarios aquellos que señalaban conocer bien la raza, que se caracteriza por su ansia incansable. "Es un border collie jamás se cansan de jugar y menos con una pelota", señalaba un internauta, mientras que otro lo confirmaba: "Conozco uno que puedes estar tres horas pero no tiene fin, es incansable, la pelota los vuelve locos".

Por último, entre los miles de comentarios, no faltó tampoco el humor, y es que algunos incluso llegaron a proponer que se rebautizara la Rúa do Franco: "Voto para que esa calle se llame Rúa de Firuláis".