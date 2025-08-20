Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago

Nueva detención en Compostela relacionada con incendios provocados. Un dispositivo conjunto de la Comisaría de Policía Nacional de Santiago y de la Policía Local ha conseguido el arresto del presunto autor de al menos cinco fuegos en la zona urbana y periurbana del extrarradio de la capital gallega. Uno de dichos incendios es el que se declaró el 12 de agosto junto al cementerio de Boisaca, en el que un vecino de la zona sorprendió in fraganti al autor del fuego, quien consiguió escapar, según confirman fuentes policiales a EL CORREO GALLEGO. Desde entonces, las fuerzas de seguridad le seguían la pista.

Durante la operación, desarrollada en el marco del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA), las fuerzas de seguridad intervinieron al detenido -un indigente que dormía en la calle- varios mecheros y cerillas en una bolsa. Los cinco incendios que provocó se declararon entre mediados de julio y mediados de agosto. El arrestado, que procede de otra comunidad, ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Santiago.

Fueron los vecinos de la rúa dos Porróns, junto al cementerio de Boisaca, quienes dieron la primera descripción del incendiario tras descubrirle provocando el fuego, que comenzó en una zona de monte compuesta por terrenos municipales y calcinó unos 9.000 metros cuadrados. Lo describieron entonces como "un hombre muy moreno y bajito, en torno a 1,65, que vestía unos pantalones largos y una chaqueta atada a la cintura".

Los investigadores apuntan que los incendios fueron provocados en algunos casos en buzones exteriores de un edificio y contenedores de residuos urbanos en la zona centro de la ciudad, así como en diversas zonas periurbanas de matorral, limítrofes con naves comerciales. En algunos de estos incendios fue necesaria la intervención coordinada de los servicios de extinción de bomberos y agentes forestales para evitar su propagación a edificios o estructuras próximas. Para sofocarlos utilizaron motobombas forestales y vehículos nodriza para abastecimiento de agua.

Detenido un menor de edad por siete incendios forestales en Santiago

El barrio de vidán registra su quinto incendio forestal en agosto / Jesús Prieto / Jesús Prieto

Ayer mismo un menor de 17 años y vecino de Santiago fue detenido en otro operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local como el principal sospechoso de al menos siete incendios forestales que se han producido en la primera quincena de agosto en la zona de A Rocha Nova y Vidán, en la capital gallega.

Según pudo saber EL CORREO GALLEGO de fuentes policiales, testigos presenciales han identificado a un joven al que pudieron ver con artefactos incendiarios tratando de prender fuego en masas forestales de esta zona. Las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales han permitido llegar hasta esta persona que fue detenida cuando portaba dos mecheros que supuestamente utilizaba para incendiar los bosques de las afueras de Santiago. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, que ya ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores.