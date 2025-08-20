Medalla de plata para el IES Rosalía de Castro en la Olimpiada Internacional de Geología en China

Con una pasión por las ciencias naturales que no ha hecho más que crecer desde su infancia, Santiago Otero Lago honró al IES Rosalía de Castro con la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geología, celebrada entre el 7 y 17 de agosto en Jining (China).

Tras superar una reñida fase nacional, celebrada en Lleida a inicios de abril, el gallego logró clasificarse para la internacional. «Aficioneime á xeoloxía fai tres anos, e entón empecei a investigar pola miña conta. En parte, creo que este interese crecente débese a que durante o fin de semana vou a Triacastela, un lugar con moitos sitios interesantes a nivel xeolóxico», cuenta Otero. Además, el gallego explica que este gusto por el campo de la ciencia ya existía en su infancia y, conforme avanzaban los cursos escolares, este «solo crecía».

Pasión por la geología

Con todo, asegura que estas horas extra de trabajo no suponen un esfuerzo, e incide en que la geología abre un mundo de conocimiento: «É máis que imaxes nun libro; implica saír ao exterior, e axuda a coñecer os distintos tipos de minerais, como se formaron as montañas, incluso o planeta».

Sandra Vázquez, profesora de biología y tutora de Otero, precisa que «todo o mérito é de Santiago, el tomou a iniciativa dende o primeiro momento». Normalmente, el instituto santiagués envía al alumnado que cursa la asignatura de Geología en 2º de Bachillerato, no obstante, Santiago es la excepción a la regla.

Santiago Otero y Mónica Liñares, alumnado del IES Rosalía, se clasificaron para la fase nacional. / Cedida

Vázquez contó que, tras su llegada al centro, el alumno de 1º de Bachillerato -quien no cursaba la asignatura-, acudió a ella para solicitar participar en la olimpiada: «Contoume que o anterior ano xa participara, e que lle gustaría volver a inténtalo. Para o centro isto é un orgullo, pois reflicte as inquedanzas do alumnado por aprender».

Embajador gallego de nivel

En el marco de la XVIII edición de la Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra (Ieso), el santiagués superó con éxito las etapas clasificatorias de la XVI Olimpiada Española de Geología, auspiciada por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (Aepect).

En la etapa territorial, obtuvo el primer puesto en la sede de Santiago, y logró pasar a la fase nacional, donde quedó segundo y se clasificó para el certamen realizado en China. Con todo, Otero agradece a la profesora jubilada María Ascariz, quien continúa prestando su apoyo al alumnado que se quiere preparar para participar en las olimpiadas de geología. «Asistín ás clases extra de María un par de horas á semana. Ela é unha excelente profesora, todo o que conseguín é gracias a ela».

El alumnado del Rosalía recibió el premio a mejor equipo junto a Tomasa Franco y Helena Vilar, del IES Nº 1 de Ribeira. / Cedida

Asimismo, Vázquez también agradece al personal docente jubilado, haciendo hincapié en que «é unha carga de traballo moi elevada, e ofrécense voluntariamente; todo polo o amor que sinten cara a súa profesión».

Trabajo de campo

Otero explica que durante los meses de preparación realizó diferentes pruebas, tanto teóricas como prácticas. Además, en el mes de junio asistió una semana a un curso intensivo de preparación, a cargo de los profesores de la Aepect. «Nun dos traballos de campo, estudamos un xacemento arqueolóxico, concretamente un cruce de aguas nun canal. O obxectivo era tomar unhas medidas e, a partir diso, calcular o nivel de auga que albergaba cando estaba en funcionamento».

Sin embargo, recalca que la mejor parte fue tener la oportunidad de conocer y trabajar con estudiantes procedentes de diversos países. «No meu equipo había persoas de Bangladesh, de Pakistán, de Xapón e de China. Empregábamos o inglés para falar, aínda que bueno, tamén tiñamos un pouquiño de axuda do tradutor. De xeito que pulín bastante o idioma neste tempo».

Una experiencia única

Con una medalla de plata y una decimoquinta posición en la categoría individual -así como con una de bronce en la de equipos-, Otero regresa a Santiago orgulloso de su paso por el certamen, y manda un mensaje a aquellas personas que quieran participar: «Pode parecer complicado, pero non é moito traballo, entón eu animo á xente a participar, xa que é unha gran experiencia». De igual forma, Vázquez agradece el esfuerzo de Santiago y destaca la voluntad de «querer aprender» que posee el alumno.