Nuevos cortes de tráfico en Santiago: dos calles estarán cerradas este fin de semana
La rúa das Hortas y la rúa Galeras verán alterado el tránsito estos días
Este fin de semana se producirán dos nuevos cortes de tráfico en Santiago, que limitará la circulación en dos vías de la capital.
El primero de ellos será en la rúa das Hortas, que permanecerá cerrada al tráfico el viernes 22 entre las 10.30 y las 14.00 horas por una obra de carácter particular.
La circulación se desviará por la rúa das Carretas en sentido inverso al habitual.
Corte en Galeras
Por otro lado, el sábado 23 y el domingo 24 se producirá un corte en la rúa Galeras por la instalación de un guindastre a la altura del número 44.
Los dos carriles de salida de la ciudad en el tramo final de la calle permanecerán cerrados, por lo que el tráfico procedente de la rúa do Pombal será desviado por la rúa de Domingo García-Sabell, para continuar por la rúa de Entrerríos y salir de nuevo a la rúa das Salvadas.
