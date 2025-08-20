Nuevos cortes de tráfico en Santiago: dos calles estarán cerradas este fin de semana

La rúa das Hortas y la rúa Galeras verán alterado el tránsito estos días

La rúa Galeras permanecerá cerrada el sábado y el domingo

La rúa Galeras permanecerá cerrada el sábado y el domingo / Goople Maps

El Correo Gallego

Santiago

Este fin de semana se producirán dos nuevos cortes de tráfico en Santiago, que limitará la circulación en dos vías de la capital.

El primero de ellos será en la rúa das Hortas, que permanecerá cerrada al tráfico el viernes 22 entre las 10.30 y las 14.00 horas por una obra de carácter particular.

Las rúa das Hortas estará cortada este viernes

Las rúa das Hortas estará cortada este viernes / Google Maps

La circulación se desviará por la rúa das Carretas en sentido inverso al habitual.

Corte en Galeras

Por otro lado, el sábado 23 y el domingo 24 se producirá un corte en la rúa Galeras por la instalación de un guindastre a la altura del número 44.

Los dos carriles de salida de la ciudad en el tramo final de la calle permanecerán cerrados, por lo que el tráfico procedente de la rúa do Pombal será desviado por la rúa de Domingo García-Sabell, para continuar por la rúa de Entrerríos y salir de nuevo a la rúa das Salvadas.

