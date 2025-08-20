Santiago
O PP insta a reforzar a seguridade viaria no Quiroga Palacios
Demandan que o Goberno local proceda a limpar de vexetación os accesos antes de que dea inicio o novo curso escolar
Os concelleiros do PP de Santiago, Olaya Otero e José Ramón de la Fuente, denunciaron logo dunha visita ás inmediacións do colexio Quiroga Palacios «a falta de seguridade coa que os alumnos e alumnas, ademais de pais e nais e o resto da comunidade educativa deste centro, teñen que sufrir todos os días, para acceder a ditas instalacións a pé».
Os edís alertan desta situación ante a proximidade do inicio do curso escolar e reclaman ao Goberno bipartito que «acometa, de xeito inmediato, a limpeza e roza de silveiras e proceda a reservar un espazo para o tránsito peonil, dado que a situación é moi perigosa». «O itinerario que teñen que realizar as familias», subliñou De la Fuente, «para achegarse ao colexio dende Volta do Castro, Choupana ou Santa Marta non está libre de dificultades, xa que gran parte do percorrido o teñen que facer a través da propia vía, compartindo espazo cos vehículos que por alí transitan».
Segundo a concelleira Olaya Otero, «nalgún tramo hai que facer intervencións de certa envergadura, pero noutros é posible mellorar notablemente a seguridade viaria, facendo unha boa roza ou limpeza de maleza que xa invade a propia calzada».
Segundo os concelleiros populares os problemas da zona afectan, principalmente, ás rúas Conxo de Arriba, Monte de Conxo e Travesía da Poza, «ademais do camiño angosto que conecta estas rúas e que remata xusto na calzada de Monte de Conxo, sen posibilidade algunha de transitar por beirarrúa ou pola beiravía, polo que a cativada sae directamente á estrada, situación que se agrava ás horas de entrada e saída do colexio, debido á gran cantidade de coches que se concentran nese lugar nun mesmo momento».
