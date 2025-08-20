Santiago
Queixa veciñal pola retirada de valados en García Lorca: «Vai crear problemas de seguridade»
O Concello explica que son elementos colocados «por iniciativa privada no espazo público» e aposta por ofrecer unha «solución unificada» a toda a rúa
A poucos días de que as máquinas comecen a traballar na Rúa García Lorca para acometer a súa reurbanización, algúns veciños mostran os seus receos con respecto ás actuacións previstas. É o caso de José Bello, residente neste vial que denuncia a retirada duns valados de arredor de medio metro de altura que circundan unha decena de baixos. «Vai crear un problema de seguridade porque unha vez que os retiren os baixos quedan a expensas de calquera que queira entrar», afirma Bello.
Este veciño relata que os valados foron colocados en 1991 e indica que aportan unha «tranquilidade» que agora «veñen tirar polo aire». Así, reivindica que «temos dereito a vivir tranquilos» e advirte que o proxecto, tal como está formulado, «vai crear conflitos». Ademais do «problema de seguridade», explica que «a veciñanza pasea os cans polo parque e as cagadas quedan aí, agora van quedar tamén nos xardíns».
Bello apunta que os outros residentes que teñen baixos nesta zona comparten a súa oposición á eliminación dos valados e remarca que acudiu tanto ás oficinas da Concellería de Obras como ao Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para buscar solucións. Tamén trasladou as súas inquedanzas nunha xuntanza entre veciños e responsables municipais, pero lamenta que ao goberno local «non lle interesan» as súas queixas.
Solución unificada
Fontes do Pazo de Raxoi consultadas por este diario subliñan que nunha reunión que tivo lugar a semana pasada «xa se lle explicou ao veciño que o proxecto inclúe a eliminación deses valados, xa que existen diferentes solucións ao longo de toda a rúa que se colocaron por iniciativa privada no espazo público». En todo caso, tal e como explicou o persoal técnico na mencionada xuntanza, engaden as mesmas fontes, «van valorar cada caso en particular coa posibildiade de manter os que non incidan na obra e se atopen en bo estado e, de eliminalos, colocarase algunha solución alternativa e unificada en toda a rúa».
De todas maneiras, o goberno local insiste en que, a maiores dos encontros celebrados con anterioridade coa veciñanza, durante a execución dos traballos haberá canles abertas tanto da empresa contratista como do Concello «para abordar estas demandas particulares».
Inicio inminente
A reurbanización de García Lorca comezará de maneira inminente. Esta semana iniciouse o prazo de execución da obra coa sinatura da acta de implantación. Realizaranse os trámites administrativos para o inicio e será a vindeira semana cando comecen a instalarse as casetas de obra, os materiais e a sinalización correspondente. Nos próximos días está previsto tamén emitir unha comunicación á veciñanza para informar sobre a organización da primeira fase.
Cun investimento de 1.082.727,54 euros e un prazo de execución de 16 meses, a intervención inclúe a reforma dos percorridos peonís, así como a renovación do mobiliario urbano. Tamén se crearán novos espazos de estancia, renovarase o firme e o pavimento, substituiranse as redes de servizos públicos. En materia de mobilidade, está prevista a implantación dun carril bici, o incremento de prazas de estacionamento e a execución de cinco pasos de peóns elevados.
- Detenido un menor de edad como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días