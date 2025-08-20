Santiago
Rosón apremia a Raxoi a licitar o servizo de centros socioculturais
A concelleira considera «inxustificable» a demora na publicación do novo contrato
A concelleira non adscrita, Mercedes Rosón, tachou onte de «inxustificable» a demora na nova licitación do servizo de centros socioculturais e reclama explicacións ao goberno local pola mesma. Tras informar este diario o pasado luns de que o persoal segue sufrindo atrasos e impagos das súas nóminas por parte da empresa Serviplus –responsable de dous dos catro lotes nos que se divide o servizo–, Rosón sinala que «xa pasaron case oito meses nos que rematou a prórroga do contrato» e polo momento «non houbo avance coñecido na tramitación do novo prego».
Desta maneira, a concelleira lamenta que «desde novembro do ano pasado vemos que as persoas traballadoras sofren atrasos reiterados no pagamento das súas nóminas, un descontrol na xestión por parte da empresa e un detrimento xeral na calidade da prestación do servizo».
Problemas para traballadores e usuarios
Rosón engade que estes problemas, «ademais de incrementar a incerteza das persoas traballadoras, está a afectar xa aos usuarios e usuarias dos centros e ás familias que dependen dalgúns servizos en materia de conciliación». Por exemplo, «xa se teñen detectado problemas á hora de cubrir as baixas ou falta de materiais», asegura Rosón, que se reuniu varias veces co comité de empresa nos últimos meses.
A edil non adscrita, que no mes de decembro impulsou unha moción pola que se reclamaba ao executivo de Goretti Sanmartín axilidade neste proceso, así como a manter «absoluta transparencia» durante o mesmo, realizando un «informe periódico sobre os avances na redacción e licitación dos novos pregos» que se lle tería que dar traslado á Corporación Municipal e á representación das persoas traballadoras: «aprobámolo no pleno, e aínda non houbo nin o primeiro informe de avances», critica a concelleira.
Nova prórroga
Rosón lembra en que agora o contrato está novamente prorrogado ata outubro, pero puntualiza que «foron incapaces de sacar un novo prego nun ano, así que sería bastante realista admitir que tampouco vai haber novo contrato antes de outubro».
Por todo isto, esixirá explicacións no pleno do vindeiro mes de setembro ao executivo local e incide en que «xa se lle están acumulando á señora Sanmartín varias frontes», contando coa demora neste contrato, a frustrada declaración de zona residencial tensionada para topar o prezo dos alugueiros, o contrato do transporte urbano ou a municipalización dos aparcadoiros da Praza de Galicia e Praza de Vigo.
O goberno local, pola súa banda, indicou o pasado luns a preguntas deste diario que «non podemos asegurar unha data para o inicio da licitación, pero trabállase co obxectivo de que sexa o antes posible».
- Detenido un menor de edad como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días