Santiago, un paso más cerca de renovar la iluminación nocturna del entorno de su Catedral

El plazo de presentación de proyectos para dar un giro de 180 grados a la iluminación nocturna de Santiago de Compostela concluyó este martes, lo que, en la práctica, supone iniciar la cuenta atrás hacia ese hito. En los próximos meses se analizarán las propuestas hasta quedarse con seis anteproyectos finalistas, que recibirán un premio de 18.150 euros.

La iniciativa que resulte ganadora podrá redactar y ejecutar el proyecto de iluminación de las plazas del entorno de la Catedral con un importe estimado de 100.000 euros. Además, la previsión es que el finalista se conozca a lo largo del mes de octubre.

Jurado de alto nivel

En el jurado de alto nivel que decidirá el ganador destacan profesionales como el arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker y con estudios en Santiago y otras capitales del mundo, o la exconselleira de Vivenda del bipartito Teresa Táboas, actual vicepresidenta europea de la Unión Internacional de Arquitectura.

También forman parte de este jurado otros profesionales de diversos ámbitos como Manuel Antonio Castiñeiras, catedrático de Historia del Arte y presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago; Roger Narboni, fundador del estudio Concepto, en París, especializado en proyectos de iluminación urbana, y Esther Torelló, editora de la revista Lightecture.

Se da un paso más así en el concurso internacional que culminará en el desarrollo de un proyecto singular en un entorno de referencia como es el espacio urbano de la Catedral de Santiago y que se produce después de la reciente renovación de la iluminación interior del templo.

Buscando la luz perfecta

El proyecto busca dotar de la luz perfecta a las plazas de Praterías, Quintana, Inmaculada y el Obradoiro, las cuatro que rodean la Catedral y el conjunto más valioso de su protegido casco monumental y que precisan de enfoques innovadores y respetuosos para este extraordinario espacio.

Las propuestas presentadas buscan alcanzar un nuevo paisaje nocturno en la ciudad mediante una idea respetuosa con el patrimonio y los valores locales, que promueva una cultura de luz urbana de calidad para disfrute de la ciudadanía y también de las personas que visiten la urbe.