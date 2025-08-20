¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?

Santiago de Compostela perdió 498 comercios minoristas entre 2014 y 2023, según los últimos datos accesibles del Instituto Galego de Estatística (IGE). Dentro de la categoría Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas, el organismo registra que en 2023 (último año con datos disponibles), en todo el concello había 1.639 unidades locales, es decir, empresas en las que se «realizan actividades económicas bajo la responsabilidad de su titular», según define el IGE.

Ese número significó una baja de 101 comercios de 2022 a 2023 y de 498 en un período de 10 años, desde 2014. Esa última caída anual fue la segunda más pronunciada del período, dado que entre 2019 y 2020 —tramo que coincide en gran parte con el primer año de pandemia—, el decrecimiento del número de comercios al por menor fue de 114.

Las únicas dos veces en esos 10 años que la cantidad de comercios compostelanos se apreció fue entre 2014 y 2015, y entre 2016 y 2017, cuando se incrementó por 22 y 4 unidades, respectivamente. Sin embargo, las caídas anuales en años subsiguientes fueron más sustanciosas, por lo que, si se hace un promedio, arroja que Santiago perdió 55 negocios minoristas por año en el período.

A nivel de toda Galicia, la caída en esos 10 años fue de 9.303 comercios minoristas, dado que en 2014 se registraron 41.334 en total y en 2023, 32.025 en toda la comunidad autónoma.

El único año de los contabilizados en el que la cantidad creció fue de 2014 a 2015, cuando hubo un incremento de 144 comercios a nivel autonómico. De 2022 a 2023, el número de comercios minoristas gallegos se redujo en 2.143, dado que en 2022 el total era de 34.168.

Acerca de por qué no hay datos más recientes, el IGE aclara en su web que «a partir del año 2023, se incluyen únicamente las unidades locales de las empresas económicamente activas, por lo que los datos no son comparables con los años anteriores».

La valoración del sector

«Uno de los problemas más grandes es el relevo generacional. La gente cierra, porque no tiene a quién dejarle el negocio», señala José Manuel Bello Rey, presidente de la Asociación de Comerciantes Compostela Monumental y de la Confederación de Asociaciones de Comerciantes de Cascos Históricos de España. A su vez, remarca como segunda problemática a nivel local y nacional, que «los alquileres en las calles punteras son cada día más caros».

«Si quieres montar una tienda en un sitio rentable, no hay locales, que es lo normal, o muchos de ellos son muy caros. Y al ser caros tampoco se puede montar una tienda», dice Bello Rey, que añade: «Las calles buenas son caras, las malas, no las quiere nadie».

Bello Rey señala como tercer problema que para el comerciante «la burocracia cada día es más complicada» y cada día hay «más trabas». Por otra parte, señala el tema de los costes salariales, que «son muy complicados, y más para un pequeño comerciante».

«Y por último, ¿cómo se va a abrir una tienda, si te dice la alcaldesa qué tipo de tienda tienes que montar? ¿Si le ha puesto el candado a cierto tipo de negocios?», señala el comerciante, en relación a la moratoria que impide establecer nuevas tiendas de souvenirs en el Casco Histórico, medida tomada por el Concello de Santiago.

Por su parte, Xosé Manuel Durán, presidente de la Asociación de Veciños Raigame del Ensanche y comerciante minorista, señaló que la baja se puede deber a «los cambios de hábitos de los consumidores, sobre todo de la gente joven».

«En el mundo de la alimentación, quien ha cogido el relevo ha sido la gran distribución y entonces las tiendas han quedado de forma marginal», señala, antes de plantear una posible arma de combate: «Es necesario especializarse». Durán señala que es vano intentar combatir el comercio online, la gran amenaza, y apuesta por abandonar la «comodidad» y enfocarse en captar la «confianza del cliente» compostelano. «Sólo así podríamos tener el futuro», acota el comerciante.