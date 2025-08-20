Santiago
A USC adapta os contidos das materias a estudantes con discapacidade
Xa se pode solicitar cita para valorar modificacións no Servizo de Participación e Inclusión Universitaria
A Área de Inclusión do Servizo de Participación e Inclusión Universitaria (SEPIU) da USC acaba de abrir o período de citas para realizar as valoracións das adaptacións curriculares do estudantado con discapacidade e/ou necesidades específicas de apoio educativo. En función das necesidades de cada estudante, a USC ofrécelle os apoios de carácter académico ou técnicos necesarios, sempre de carácter personalizado e segundo a súa diversidade. No plano académico, tras unha entrevista persoal, defínense as adaptacións curriculares a aplicar en cada caso.
«De acordo cos principios de igualdade de oportunidades, as adaptacións son axustes razoables para afrontar os retos de aprendizaxe en condicións semellantes ao resto do estudantado, sen que iso deba supoñer unha diminución do nivel académico esixido», explican dende o SEPIU da USC.
Demanda en aumento
O número de estudantes que solicita o apoio do servizo aumenta cada curso. Mentras que no 22-23 atendéronse 126 estudantes, no 23-24 o número ascendeu a 202 e no pasado curso, a cifra chegou a 261, polo que neste ano académico «espérase un incremento importante das solicitudes».
As solicitudes de adaptacións poden enviarse a través do formulario dispoñible na web ou na secretaría virtual. Na solicitude deben indicarse as materias do primeiro semestre e o profesorado que coordina cada materia. As materias do segundo semestre deberán confirmarse durante o mes de xaneiro. No caso de realizar unha modificación de matrícula é preciso informar ao SEPIU da necesidade de comunicar as adaptacións ao profesorado da nova materia.
