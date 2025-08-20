Vuelven los paraguas a Santiago despúes de casi cuatro semanas sin lluvia

Los paraguas volvieron este miércoles por la mañana a Santiago, aunque por poco tiempo, despúes de cuatro semanas consecutivas sin precipitaciones, desde que en la noche del 27 de julio se registrara la cantidad insignificativa de 0,4 litros por metro cuadrado en el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidade de Santiago. Hoy, a las 13.00 horas, el Observatorio de la USC recogió 0,9 litros por metro cuadrado. «Foi moi pouco o que choveu, e ademais mañá o tempo xa mellora», señala en conversación con EL CORREO GALLEGO, José Ángel Docobo, coordinador científico del Observatorio, quien avanza que "de cara o fin de semana e especialmente a próxima semana o tempo seguramente empeore e vaia a chover máis».

Hoy, 20 de agosto, se pone fin a la seca de agosto, si bien Docobo indica que «houbo bimestres de xullo e agosto máis secos que o deste ano».

En referencia a las precipitaciones, este año se midieron 29,4 l/m2 en junio y 12,3 l/m2 en julio. El último día que llovió en junio fue el 25, con 2,8 l/m2. En julio casi toda la lluvia cayó en la noche del 19 al 20, con 11,7 l/m2. En la segunda quincena de mayo solo hubo precipitaciones inapreciables (menos de 0,1 l/m2) y por lo tanto «a seca vén de atrás», explicó Docobo en las últimas semanas. Desde comiezos de año hasta mediados de mayo se recogieron en la estación del Observatorio Astronómico más de mil litros/m2.

Los períodos de sequía en la capital gallega son ya habituales, y no sólo en los meses de verano. En 2018 hubo un intervalo que va desde el 12 de junio hasta el 10 de octubre (4 meses), en los que únicamente se registraran 93 l/m2. También en 2016, desde el 17 de junio hasta el 12 de septiembre (casi 3 meses), la lluvia registrada fue solo de 13,8 l/m2. «De cando en vez, en xullo, tampouco chove en Compostela», recuerda Docobo, tal y como sucedió en 2020. Ese verano la seca se extendió hasta el 11 de agosto.