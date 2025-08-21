Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 21 de agosto, en Santiago?

Nani García Trío con Ton Risco actúan hoy en la Praza de Feixóo

FESTIVAL FEITO A MAN. El ciclo de conciertos gratis del Feito a Man Festival finaliza esta semana tras múltiples conciertos celebrados este mes de agosto en distintos puntos de la capital gallega. Esta noche, Nani García Trío con Ton Risco actuarán en la Praza de Feixóo, a partir de las 21.30 horas. Previamente, a las 20.45 horas en la Praza de Praterías, los artistas de Superglú ofrecerán un concierto con diversas canciones que tienen como influencia la escena indie-pop nacional e internacional, el rock, el country, y la música tradicional.

El espectáculo de circo 'Mute' / Cedida

A Quintana acoge el espectáculo de circo ‘Mute’

El espectáculo Mute, una propuesta de circo que indaga en la idea de cambio y transformación de la naturaleza y las personas a través de las acrobacias y el teatro gestual, llega hoy a la Praza da Quintana, como parte del programa del Festival C. Los protagonistas, Rodrigo Lacasa y Sara Álvarez, de la compañía Cía Orain Bi comenzarán su actuación a las 20.00 horas. Tendrá una duración de cincuenta minutos y está dirigida a todos los públicos. ecg

Varias películas en Numax

PROYECCIONES. La sala Numax ofrece durante la jornada de hoy la proyección de varias películas. Materialistas se emitirá a las 17.50 horas, y por último, La Comunidad, que cumple 25 años, se podrá ver a las 20.00 horas.

Últimos días para visitar la muestra de Castelao

HASTA EL DÍA 30. La exposición Traxes e cores de Galiza. A identidade nacional na plástica de Castelao, que propone mostrar la importante presencia de la indumentaria tradicional en la obra pictórica y gráfica de Castelao, podrá visitarse en el Colexio de Fonseca hasta el próximo 30 de agosto. Podrá verse en horario de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h.