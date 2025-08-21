El Camino de Santiago entre llamas y cenizas: la fe que no se apaga

Este verano, el paisaje se viste de ceniza. Galicia arde, y los incendios forestales han devorado la tierra de Ourense y teñido de humo los caminos que conducen a Compostela. El peregrino avanza entre cenizas que caen del cielo como si fueran un recordatorio frágil de lo efímero, sorteando tramos cortados y la incertidumbre de los transportes. Y, sin embargo, nadie se detiene. Porque el Camino enseña que incluso en medio de la adversidad hay un norte claro: la meta.

Caminos de humo

Irene y sus amigos llegaron en coche hasta Vigo con la esperanza de comenzar su peregrinación en Tui. No tardaron en descubrir que el aire estaba cargado de un olor que no era propio del verano gallego: el humo.

“Cuando estábamos cerca de Vigo empezamos a ver incendios y el coche se llenó de humo. Tuvimos que desviarnos para poder llegar. Fue bastante imponente, porque, a lo largo del camino, no vimos solo un foco, vimos varios”, recuerdan.

Irene peregrina de Granada / Jesús Prieto

La primera impresión fue desoladora. Y, aun así, siguieron adelante. Porque el Camino también se escribe en medio de la dificultad, y la ceniza en el aire no borra la determinación de quien sabe hacia dónde camina.

Promesas en medio del fuego

Alfonso y Jordi, dos peregrinos catalanes, confiesan que el humo los acompañó desde Ponferrada. El fuego se extendía desde Las Médulas hasta Ourense, y el horizonte parecía oscurecerse con cada jornada.

“Nos planteamos dejarlo a dos días de llegar a Melide, porque justo coincidían dos incendios cerca”, cuentan.

Jordi y Alfonso, peregrinos de Cataluña / Jesús Prieto

La tentación de detenerse estuvo presente. Pero el Camino tiene una fuerza invisible: obliga a enfrentarse a las dudas y a los miedos, y enseña que lo importante no es solo el destino, sino la fidelidad al propósito. Ellos, como tantos otros, eligieron seguir.

El cielo que llora ceniza

Andros, que partió desde Luarca, Asturias, recuerda una de esas imágenes que quedan grabadas para siempre:

“Un día nos encontramos con el cielo gris, y de repente comenzó a caer ceniza. Era como una calima húmeda… se notaba que había un incendio cerca.”

Andros y Fátima, peregrinos de Gandia / Jesús Prieto

El gris del cielo, la ceniza en los hombros, el silencio inquietante que deja el humo… Y, aun así, el paso firme. Cada día más cerca de Santiago, cada jornada más conscientes de que el verdadero Camino se hace cuando el mundo parece querer detenerte.

El Camino no se rinde

Hoy, mientras Galicia lucha contra las llamas, los peregrinos continúan. Algunos con mascarillas improvisadas, otros buscando desvíos en mapas improvisados, todos con la mirada fija en Compostela.

Porque el Camino de Santiago no se detiene. Ni ante la lluvia, ni ante el cansancio, ni siquiera ante el fuego. Su esencia es la misma que ha guiado a miles de caminantes a lo largo de los siglos: una fuerza interior que no entiende de cenizas ni de humo, que solo sabe de pasos firmes y promesas cumplidas.

Y quizá, lector, algún día seas tú quien lo descubra. Cuando el cansancio te pese en los pies, cuando el horizonte se cubra de dudas, recordarás que no caminas solo: caminas con todos los que antes que tú también dudaron, también tropezaron, también quisieron rendirse… y no lo hicieron.