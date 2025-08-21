Chipperfield e o MIT reimaxinan unha fábrica abandonada en Aguiño
Casa RIA presenta unha exposición cos proxectos desenvoltos no municipio de Ribeira por 10 estudantes do MIT. O arquitecto británico, David Chipperfield, continúa traballando en iniciativas que consoliden a Galicia como referente no desenvolvemento sostible
Daniel Rey
O arquitecto británico David Chipperfield continúa cos seus proxectos na comunidade galega, pero nesta ocasión non se atopa só. Desta volta, a Fundación RIA, en colaboración co Massachusetts Institute of Technology (MIT), abre unha nova entrega do ciclo Universidade e territorio, coa exposición dos proxectos desenvoltos no municipio de Ribeira por dez estudantes da escola de arquitectura americana.
Casa RIA exhibe os resultados do proxecto
A mostra, O territorio como espazo exterior, explora como a arquitectura pode conectar ecoloxías e economías locais. Laura Carro, encargada da organización do programa público, subliñou a importancia das iniciativas promovidas pola fundación, e incide en que «axudan a transformar o coñecemento nunha realidade; permite que teñan un impacto real nos pobos e na veciñanza».
Na presentación realizada onte en Casa RIA, Roi Salgueiro, profesor do curso no MIT, xunto con Teresa Sánchez Táboas, arquitecta en Gramática Arquitectónica, explicaron como os dez estudantes do MIT lograron transformar unha nave conserveira abandonada en Aguiño nun laboratorio de investigación articulado en dúas liñas de traballo.
Salgueiro detallou que, por unha banda, o alumnado encargouse de cartografar a área de Barbanza: «Mapeando as diversas áreas marítimas e de pesca, así como as zonas de agricultura e gandaría», todo isto co fin de revelar como se entrelazan recursos, fluxos e comunidade.
Revitalizar o territorio
Así mesmo, cada alumno elaborou unha proposta de redeseño da nave, escollendo un material de proximidade para o sistema construtivo, así como unha actividade produtiva capaz de reactivar o lugar. «Trátase dun espazo con moito potencial. Traballar nesta ruina permitirá revitalizar o exterior», destacou Sánchez.
Deste xeito, nas paredes de Casa RIA os mapas colectivos dialogan con fotografías de campo e notas contextuais; nas mesas, as propostas individuais redebuxan a nave como un enlace entre a economía marítima, as cadeas agroforestais e as dinámicas ambientais. Así, o proxecto de Chipperfield fúndese nunha película que mostra o edificio como un espazo comunitario para compartir saberes.
O resultado é un extenso catálogo de posibles futuros para esta ruina industrial de 60 mil metros cadrados. Proxectos que pretenden tornar a antiga fábrica nun produto mixto: creador de empregro, garante ambiental e núcleo de coñecemento.
«Iniciamos os proxectos sempre coa ilusión de que cheguen a materializarse. RIA e MIT comparten o propósito de aliñar o progreso produtivo co equilibrio ecolóxico. Deste xeito, a iniciativa serve para poñer en valor o patrimonio cultural e natural galego, progresando na nosa misión de consolidar Galicia como referente no desenvolvemento sostible», explicou Manuel Rodríguez, director da Fundación RIA.
A labor social de RIA
A presentación remataba cos arquitectos agradecendo o traballo realizado polo alumnado, o cal expresou querer continuar traballando en proxectos para Galicia. Ademais, Sánchez incidiu na labor realizada pola fundación, precisando que «o territorio facémolo nós. Concienciar aos máis cativos é moi importante, e, nese sentido, RIA desempeña unha gran labor como altofalante».
A exposición permanecerá aberta ata o 6 de setembro na Casa RIA (Rúa da Virxe da Cerca). O seu acceso é gratuito de luns a sábado en horario de 10 a 17 horas. Con esta nova mostra, Chipperfield continúa traballando en novos proxectos que non só procuran o desenvolvemento sostible de Galicia, senón que tamén pretenden revitalizar o territorio e poñer en valor o patrimonio cultural e natural galego.
