O Museo do Pobo Galego realiza un novo faladoiro con Diego Amoedo

O faladoiro terá lugar no Auditorio do Museo do Pobo Galego ás 19 horas

Santiago

O antropólogo Diego Amoedo Martínez ofrecerá o 28 de agosto, ás 19 horas, un faladoiro no Auditorio do Museo do Pobo Galego titulado Narrativas á volta da terra-territorio no noroeste peninsular e no centro da Amazonía.

Nesta conversa, Diego Amoedo invítanos a reflexionar sobre como se constrúe un territorio habitado: que papel xogan as vacas, os muros construídos, os cultivos que pasaron polas terras ou mesmo as ameazas externas na configuración das terras? Como se organizan as reivindicacións da vida? Que significan os baldíos como espazos de esperanza comunitaria? Como se viven os conflitos socioambientais e disputas sobre o territorio desde a mirada das persoas que traballan e coidan a terra? Como son os procesos de constitución de estados-nación e de fronteiras narrados a través das terras? A conferencia pecharase cun coloquio aberto para debater conxuntamente sobre estas cuestións.

O acceso é gratuito ata completar a capacidade.

Profesional con traxectoria

Diego Amoedo Martínez é doutor en Antropoloxía Social, ademais, tamén é licenciado en Enxeñería Forestal pola Universidade de Vigo, así como mestre en Antropoloxía. Actualmente, é profesor de Antropoloxía na UFOPA desde 2017, e desenvolve investigacións no oeste de Pará sobre coñecementos, sistemas agrícolas tradicionais e usos da terra e da auga entre pobos e comunidades tradicionais.

Esta conversa forma parte do ciclo Faladoiros en Bonaval, que se desenvolverá a partir de agosto no Museo do Pobo Galego. O acceso será libre ata completar a capacidade.

