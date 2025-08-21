O Partido Popular urxe ao Goberno local a arranxar o ascensor de Triacastela
As avarías son recorrentes no elevador que une Concheiros e a avenida de Lugo
Adrián Villa asegura que a situación é «cada vez máis desesperante»
O concelleiro do PP de Santiago Adrián Villa demandoulle este mércores ao goberno de Goretti Sanmartín «unha solución definitiva para o ascensor de Triacastela que está a sufrir continuas avarías, co grave inconvinte que isto supón para a veciñanza, sobre todo, a de maior idade ou a de mobilidade reducida».
Villa subliñou que «a ineptitude do goberno nacionalista, que non é quen de manter funcionando un elevador, é cada vez máis desesperante». «No pasado mes de abril, houbo un erro, que se demoraron máis de 15 días en arranxar e, lonxe de tomar unha solución definitiva para non deixar sen servizo aos veciños e veciñas, fixeron un apaño provisional, que provocou que, novamente, en xullo, volvese a deixar de facer a súa función, agora, cando ten pasado só un mes, volve a estar inutilizado».
O elevador, instalado no ano 2019 a petición da veciñanza, chegou para librar un gran desnivel entre os Concheiros e Avenida de Lugo. Villa denuncia que «é unha vergoña que volvamos a estar ante unha nova ‘indisposición’ do elevador, algo que se repite cada mes, sobre todo, despois de que, no ano 2023, era o propio goberno nacionalista, estando na oposición, o que denunciaban a falta de mantemento desta instalación, agora que levan case dous anos gobernando, parece que se esqueceron desta reclamación e non fan nada por evitar que isto siga ocorrendo».
