O PP de Santiago esixe medidas para solucionar o problema de seguridade vial que padece a parroquia do Eixo
Nerea Barcia denuncia que esta área "trátase dunha zona moi transitada que non conta nin con pasos de peóns, nin semáforos" | Subliña que "o goberno do BNG non escoita á veciñanza e tampouco lles da solucións"
A concelleira do Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, despois dunha reunión cos veciños do Eixo, vén de solicitar a posta en marcha, de forma urxente, de melloras na seguridade vial desta parroquia, concretamente, na zona da Veiga do Balao, situación que a súa veciñanza leva tempo denunciando, sen obter resposta por parte do goberno local, e que supón un grave problema para peóns e vehículos.
Barcia subliñou que "os nacionalistas nin saben facer, nin saben escoitar e, mentres tanto, a veciñanza sofre as consecuencias dunha xestión ineficaz, afastada das persoas e caótica”.
Unha zona que non conta con pasos de peóns
A popular denunciou que, nesta área compostelá “existe case un cento de casas e, nas horas punta, é un gran descontrol, xa que se trata dunha zona moi transitada que non conta nin con pasos de peóns, nin semáforos, nin con outros dispositivos que regulen a velocidade”.
“Estamos ante unha situación -remarcou a popular- que supón un grave perigo, posto que os coches pasan a gran velocidade, polo que os veciños e veciñas lamentan que os seus fillos e fillas non poidan ir sos ao parque, polo risco que hai de atropelos”.
"O Goberno non achega solucións"
Nerea Barcia destacou que, “a isto, hai que engadir a existencia de grandes fochancas, que, como denuncia a veciñanza, tamén deben arranxarse, pero aínda que o solicitaron en numerosas ocasións, o goberno do BNG non os escoitan e tampouco lles dan solucións”.
Finalmente, a edil popular reclamou tamén a creación dun espazo para que os rapaces desta parroquia poidan xogar con tranquilidade e que se acondicionen os parques.
