O PSOE pide retirar da Alameda os residuos dos fogos do Apóstolo
Os socialistas critican que a zona afectada «converteuse nun vertedoiro improvisado»
O Grupo Municipal Socialista de Santiago denuncia o «estado de abandono da Alameda, onde seguen amoreados residuos procedentes dos fogos artificiais celebrados o pasado 31 de xullo» con motivo da clausura das festas do Apóstolo.
A contorna do miradoiro situado na escalinata que conecta a Alameda co Campus universitario «converteuse nun vertedoiro improvisado, onde permanecen depositados 12 sacos e 10 palés con bolsas de area e restos de material pirotécnico, entre os que se atopan os cartuchos dos fogos artificiais empregados no espectáculo», critica o PSOE. «Unha zona sen perímetro de seguridade nin vixilancia, onde estes residuos están ao alcance da man de calquera viandante e que son causa de preocupación entre a veciñanza de Compostela», engaden.
Reclaman unha actuación inmediata
O Grupo Municipal Socialista reclama ao Goberno de Goretti Sanmartín a actuar de forma inmediata, instando á empresa adxudicataria á retirada e correcta xestión dos residuos pirotécnicos do que é «o parque máis emblemático da cidade. Unha Alameda que é centro da vida das compostelás e dos composteláns, así como unha visita obrigada dos moitos turistas que nos visitan nestas datas», subliñan.
A Alameda de Santiago «merece todo o respecto e protección patrimonial e medio ambiental e non pode ser vítima do desleixo a causa das vacacións de verán», conclúen os socialistas.
