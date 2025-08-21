‘Proxector’, espazo web da USC, xa ten 2.000 vídeos catalogados
REDACCIÓN
‘Proxector: audiovisuais en galego para a docencia’, o espazo web dedicado a compilar, clasificar e difundir recursos audiovisuais que sirvan de apoio á docencia en lingua galega de diversas materias de bacharelato e de ensino universitario, acaba de superar os 2.000 vídeos compilados e catalogados. Trátase dunha iniciativa froito da sinerxía entre o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago e o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega (CCG).
Os vídeos están clasificados segundo a súa temática, o idioma no que foron gravados ou subtitulados, e o nivel de ensino no que se considera que poden ser empregados. A maiores, o web ofrece unha ficha descritiva coa información básica de cada recurso.
«Pódese acceder aos contidos a través da busca libre e/ou os diferentes despregables que che permitirán filtrar os resultados segundo os criterios de clasificación antes citados», explican os impulsores da iniciativa. Proxector é un catálogo aberto e en continua actualización, por iso, fan un chamamento a todas aquelas persoas que, de coñecer algún recurso audiovisual que aínda non estea incluído, o recomende enviando a información a servizo.normalizacion@usc.gal.
