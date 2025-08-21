Renovación do pavimento nas rúas da cidade histórica e dos arredores
O departamento de Obras informa sobre as actuacións de renovación da chapacuña
Redacción
O Concello de Santiago está a executar unha serie de actuacións de reparación e renovación do pavimento de chapacuña –empedrado– en distintas rúas da cidade. Unhas intervencións que segundo informaban onte dende Raxoi se enmarcan «na liña estratéxica do Goberno local de construír unha cidade máis habitable, cómoda e accesible para a veciñanza».
Os traballos xa remataron nalgunhas localizacións e afectan a rúas do centro histórico e da súa contorna inmediata, «co obxectivo de conservar e mellorar un tipo de pavimento tradicional que forma parte da identidade urbana compostelá». As obras finalizaron na rúa Tras Santa Clara e no Hospitaliño e ce continúa na avenida de Coimbra, até o 25 de agosto, na rúa Chaparra e máis na da Angustia.
A programación das vindeiras semanas, informan dende Raxoi, inclúe a rúa do Rosario, onde os traballos comezarán esta semana, e as rúas de Bonaval e dos Loureiros. Neste último caso, a reparación do pavimento coordinarase coas obras do paso de peóns, que implicarán o corte de tráfico o día 22 de agosto.
O concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, sinalou que «estas actuacións forman parte dun plan continuo de coidado e mellora do espazo público, co obxectivo de facilitar a mobilidade, garantir a seguridade viaria e preservar o carácter histórico das nosas rúas». E engadiu que «desde o Goberno estamos a planificar as intervencións para reducir ao mínimo as molestias á veciñanza, coa que mantemos diálogo constante, e aproveitar os meses de verán, para avanzar na transformación dunha cidade máis accesible, sostible e pensada para as persoas».
