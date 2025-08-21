Los trenes entre Santiago y Madrid vuelven a circular: «Llevo cuatro días esperando»

Los primeros AVE entre Santiago y Madrid volvieron a circular durante la tarde del miércoles tras seis días suspendidos a causa de los incendios forestales que han calcinado decenas de miles de hectáreas en Galicia, sobre todo en la provincia de Ourense. La noticia fue acogida con alivio entre los viajeros que esperaban novedades al respecto en la Estación Daniel Castelao, aunque algunos ya habían buscado alternativas ante la posibilidad de que no se pudiera restablecer el tráfico ferroviario. En total, desde el pasado día 14 unas 50.000 personas se han visto afectadas por las cancelaciones, según estima Adif.

A primera hora de la tarde de ayer, el operador ferroviario informó de la reanudación de los servicios de Alta Velocidad después de «comprobar el buen estado de la infraestructura y recibir la confirmación de los servicios de emergencia de que la evolución de los incendios en la provincia de Ourense permite viajar entre Madrid y Galicia con plenas garantías de seguridad».

Paula, valenciana afincada en Madrid, viajó en el primer tren que pasó por Santiago / Jesús Prieto

De este modo, a partir de las 17.00 horas volvieron a circular los trenes en ambos sentidos. Cuatro partieron desde Madrid hacia tierras gallegas, mientras que hacia la capital del país salió un convoy desde Vigo a las 17.25 horas y otro desde A Coruña a las 19.33 horas, con paso por Compostela entre 30 y 50 minutos después. También se habilitaron circulaciones especiales como refuerzo.

Salida desde Santiago

Poco antes de la primera salida, en la estación santiaguesa los pasajeros tomaban posiciones en la fila para pasar el control de seguridad y acceder a las vías. «Tenía previsto viajar el sábado y llevo cuatro días esperando», relata Juan Carlos, que adquirió billetes para cada día desde entonces con la esperanza de que la situación se resolviera antes. «Por suerte, tengo aquí unos amigos que se fueron a La Rioja y he podido quedarme en su casa», relata, habiendo evitado de esta manera tener que buscar alojamientos o recurrir a otras alternativas de transporte. Además, «tengo aquí el portátil y he estado teletrabajando».

Juan Carlos estuvo esperando desde el sábado para poder viajar / Jesús Prieto

Por su parte, Paula, valenciana afincada en Madrid, había comprado su billete para esta misma tarde, con lo que ha sufrido un retraso de algo más de una hora con respecto a lo previsto. «Tenía un billete de autobús por si acaso, pero al final he tenido suerte», comenta, ya que en su caso no podía demorar la estancia en Santiago por tener que incorporarse a su puesto de trabajo.

El corte del tráfico ferroviario también ha sorprendido a muchos peregrinos, que habían programado sus viajes de vuelta en tren tras completar la Ruta Xacobea. Es el caso de Marta y María, que llegaron desde Italia para emprender el Camino en Sarria y terminar en Fisterra. «Teníamos el billete para hoy, pero no sabíamos si íbamos a poder viajar», explica Marta sobre la incertidumbre que han vivido durante los últimos días.

Marta y María llegaron desde Italia para hacer el Camino de Santiago / Jesús Prieto

Búsqueda de alternativas

El corte del tráfico ferroviario ha obligado a muchos viajeros a buscar alternativas de transporte para llegar a sus destinos. La mayoría optaron por aviones o autobuses de línea regular, pero también hubo casos en los que acudieron a vehículos de alquiler, e incluso a realizar la ruta en taxi. Otros trataron de hacerse un hueco en un coche compartido u organizarse entre grupos grandes para contratar un servicio discrecional de autobuses. Algunos de los afectados trasladaron a este diario sus quejas por los precios «abusivos» de buena parte de estos servicios.

El Ministerio de Transportes remarca que durante las jornadas en las que se interrumpió el tráfico ferroviario «se pusieron autobuses e incluso taxis para que muchos viajeros pudieran llegar a destino», además de proporcionar unas 500 plazas en hoteles.