A veciñanza puxa por conseguir máis e mellor coidado para a Selva Negra
Dende Raxoi aseguran que reforzarán o control desta zona, patrimonio natural e histórico con especial protección, e unha área á que ten especial apego a xente das Casas Novas
A veciñanza do lugar das Casas Novas e da contorna do monte Pedroso reclámalle ao Concello de Santiago unha maior e mellor protección do parque da Selva Negra. Unha área verde na que tamén se realizan adestramentos caninos previos á tempada de caza e que goza dunha especial protección por ser patrimonio natural e histórico da cidade.
Segundo explican en conversa con EL CORREO GALLEGO, durante o mes de agosto o mantemento desta contorna natural é nulo, posto que o habitual é que as tarefas de desbroce, poda e eliminación de especies forestais invasoras comecen no mes de setembro, mais ante a vaga de lumes que asola boa parte de Galicia a inquedanza entre os veciños vai en aumento, ao non estar, segundo consideran, debidamente mantido o parque nin controladas as actividades que alí se realizan.
Por parte do Goberno local e do departamento de Parque e Xardíns, que dirixe o concelleiro do BNG Xesús Domínguez, aseguran que se van revisar esta área e mais a súa contorna, pese a non constarlles incidencias, e tamén que se «reforzará ao control da zona». Un control que é o que precisamente reclama a veciñanza, xa que durante o ano se teñen detectado, segundo conta a veciñanza, persoas acampadas na zona, caravanas, restos de fogueiras lixo e mesmo deposicións.
«Durante os meses de maio e xuño arranxaron o camiño vello», asegura en conversa con este diario unha veciña da zona, «cortaron árbores» pero o feito que denuncian é que tamén se teñen detectado restos de fogueiras, nunha contorna de especial protección como é a Selva Negra, e máis nesta época do ano na que o risco de incendios é tan elevado.
«A área pode ser facilmente pasto das chamas», denuncian, na procura de que o Goberno local actúe. E engaden tamén que máis alá da cuestión ecolóxica e da sostibilidade ambiental o lugar amence máis dunha vez con deposicións e panos, con pintadas e lixo nos arredores do propio cartel que indica que a Selva Negra é unha zona de especial protección ambiental.
