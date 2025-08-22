Abre el plazo de matrícula: casi 300 plazas vacantes en 43 másteres

La USCoferta para el próximo curso académico 2025-2026 un total de 79 másteres, de los que sólo ocho se imparten únicamente en el Campus de Lugo. A mayores, hay seis que se pueden cursar tanto en Santiago como en Lugo.

En estos momento son 334 las plazas vacantes en estas titulaciones (275 en 43 másteres en Santiago), mientras que los másteres que están completos son 31. «Son os que teñen estudantes en lista de agarda, a consecuencia de que houbo máis solicitudes que número de prazas ofertadas. Se alguén rechaza, a Universidade chama por orde desa lista», especifican desde la USC.

Ayer mismo la institución académica hizo público el listado de plazas vacantes, para las cuales ya se puede hacer la correspondiente matrícula hasta el próximo 12 de septiembre,a las 23:59 horas. «Cada semana irán actualizándose as prazas vacantes, figurando na listaxe a data da seguinte actualización. A vindeira listaxe actualizada publicarase o mércores 27 de agosto», indican.

Los másteres tienen como finalidad la adquisición por parte del estudiantado de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien para iniciarse en labores de investigación. Toda la información relativa al proceso de matrícula está disponible en la web en el apartado Xestión de servizos académicos, en concreto en Admisión e matrícula en mestrados.

Nuevos másteres en la USCde cara a los dos próximos cursos

La Universidade de Santiago estrenará el próximo curso tres nuevos másteres. Se trata del de Materiais Avanzados, que se impartirá conjuntamente con ocho universidades del resto del Estado; Xestión da Arte e do Patrimonio Cultural, que sustituirá al actual máster en Xestión do Patrimonio y Atención Sanitaria, Xestión e Coidados, que supone una reverificación del título anterior con la misma denominación, actualmente en proceso de extinción.

Además, la USC participará el curso 2025-2026 en dos másteres interuniversitarios: Prevención e Abordaxe Multidisciplinar das Drogodependencias e Condutas, junto a la Universidade de Vigo, y Ensino do Español como Lingua Estranxeira ou Segunda Lingua y Economía Circular, ambos compartidos con las universidades de A Coruña y Vigo.

De cara al curso 2026-2027, el Consello de Goberno de la USCaprobó hace un par de meses la implantación de cuatro nuevos másteres. Serán los de Paisaxe, Infraestrutura Verde e Transición Rural; Planificación Territorial e Urbana; Traballo Social no Ámbito Sanitario y el de Vehículos Autónomos.