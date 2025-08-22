Adjudicada a Ferrovial Energía la climatización del Hospital Provincial de Santiago

El Hospital Provincial de Conxo contará en unos meses con un nuevo y moderno sistema de climatización, mediante el que se podrá poner fin a las altas temperaturas que con los días de calor se acumulan en el interior del edificio, con el consiguiente perjuicio tanto para los pacientes como para los propios profesionales del centro hospitalario compostelano.

Licitada la obra por una cuantía de 1.726.908,52 euros con IVA incluido, la adjudicataria de esta intervención será finalmente Ferrovial Energía, S.A., cuya oferta se ha impuesto a las presentadas por Calefacciones Simon, S.L., Lecnor Servicios y Proyectos, S.A.U y Tempus Instalaciones S.L.

Seis meses

Una adjudicación fechada el pasado 14 de agosto y que, según consta en la web de Contratos Públicos de Galicia, otorga a la compañía un plazo de seis meses para ejecutar la implantación del nuevo sistema de climatización en este hospital de Santiago.

De esta forma, e incluso contando con que pueda haber algún posible retraso, es previsible que dicho sistema pueda estar ya funcionando a pleno rendimiento de cara a la próxima primavera y, desde luego, a lo largo del próximo verano, contribuyendo con ello a garantizar una estancia lo más cómoda posible a los hospitalizados en el Provincial y a todo el personal que desempeña en el edificio su labor profesional.

Sobrecalentamiento

De hecho, así se recoge en la documentación de esta licitación de obra pública, en cuya memoria técnica se admite que con cierta frecuencia se producen episodios de «sobrecalentamiento», lo que conlleva una habitabilidad «inaceptable en términos de confort térmico».

Habitabilidad deficiente sobre la que han sido numerosas las quejas presentadas a lo largo de los años durante la época estival, entre otras razones por llegar a alcanzar las habitaciones temperaturas por encima de los 30 grados, y a la que se va a poner fin con esta iniciativa, con una actuación centrada en el bloque 3 del edificio del hospital, puesto que es en los recintos con orientación suroeste donde el sobrecalentamiento es mayor, si bien también se señala que una situación similar afecta a «la mayoría de los recintos orientados al nordeste».

Eficiencia energética y confort térmico

En concreto, la nueva instalación consistirá en una producción de frío y calor «mediante un sistema de expansión directa tipo VRF, compuesto por unidades de exterior en cubierta e interiores de tipo conducto sobre falso techo en cada local a climatizar».

Para ello, será necesario poner en marcha una serie de actuaciones complementarias, entre ellas «la modificación de techos y alimentación eléctrica de equipos», además de la recogida de condensados de las unidades interiores».

En el proyecto se recalca que todo ello contribuirá a una «mejora de las prestaciones del edificio en cuanto a eficiencia energética y confort térmico de los usuarios» del Provincial.

A punto de cumplir cuatro décadas desde su entrada en funcionamiento en octubre del año 1985, el Provincial cuenta en estos momentos con un sistema de calefacción a través de radiadores de agua en todas sus instalaciones, si bien hay zonas del hospital que disponen también de diferentes sistemas de aire acondicionado.

Con un helipuerto exterior que opera como base del helicóptero medicalizado del 061 en Santiago, el hospital tiene una capacidad para 285 pacientes en la actualidad y es sometido de forma periódica a diversas mejoras y a la modernización de su equipamiento.

Modernización de su equipamiento

Precisamente en agosto del año pasado arrancaban las obras de acondicionamiento para poder disponer de un nuevo equipamiento de resonancia magnética. Se trataba de adaptar el espacio a un proyecto en el que la Xunta de Galicia invirtió 1.859.470 euros, y mediante el que el Provincial ha conseguido incrementar hasta en un 20% su capacidad para realizar estudios a través de una técnica que los especialistas consideran fundamental para poder llevar a cabo diferentes tipos de exploraciones a los más de 440.000 usuarios integrados dentro del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza.

La nueva resonancia magnética entró en funcionamiento en Conxo a finales del año pasado y está dotada con herramientas de última generación, lo que permite a los profesionales llevar a cabo estudios con mayor rapidez y resolución, garantizando una mayor precisión de los diagnósticos mientras por otra parte se reduce el tiempo de exposición del paciente.