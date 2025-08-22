Case 30 empresas de toda Europa pugnan por iluminar a cidade histórica compostelá
O novo deseño de luz deberá centrarse nas prazas que rodean a Catedral: Praterías, Quintana, Inmaculada e Obradoiro
Redacción
Un total de 26 empresas de diferentes países de Europa como Reino Unido, Alemaña, Italia ou Finlandia, e compañías españolas e galegas presentáronse ao concurso posto en marcha dende o Pazo de Raxoi "para dar un cambio de 180 grados" á iluminación nocturna da capital galega, nomeadamente nas prazas que circunda a Catedral de Santiago.
Unha nova maneira de iluminar máis sostible que afectará sobre ás prazas da Quintana, de Praterías, da Inmaculada e do Obradoiro. Esta convocatoria, cuxo prazo de presentación de propostas concluiu o pasado martes e nos próximos meses analizarán os proxectos, por parte dun xurado profesional, que seleccionará un total de seis anteproyectos finalistas que recibirán un premio de 15.000 euros.
A inciativa gañadora deberá asumir a redacción do proxecto e a dirección da obra de iluminación da praza de Platerías, proxecto piloto desta iniciativa, que vai contar cun orzamento 100.000 euros (IVA excluído), ademais de recibir o correspondente premio de 15.000 euros. Segundo informan dende o Pazo de Raxoi, "o previsible é que a proposta finalista se coñeza ao longo do mes de outubre".
A iniciativa desta convocatoria está coordinada pola Oficina técnica do concurso, que xestiona a empresa compostelá Trivium e contou cunha ampla difusión en redes sociais e en plataformas profesionais de deseño lumínico e urbanismo da luz. Con ela preténdese situar Santiago na vangarda da iluminación monumental ao tratase dunha "convocatoria pioneira, desenvolvida ao amparo do Plan de Sostibilidade Turística da cidade e xurde da cooperación entre o Goberno do Estado, a Xunta e o Concello.
Dende Raxoi destacan a aposta que esta convocatoria supón pola "sostibilidade, o respecto á identidade patrimonial da cidade histórica e a proxección internacional do talento creativo, ao tempo que se mellora a experiencia da veciñanza e dos visitantes". Con este concurso para iluminar os arredores da catedral o Goberno local trata de "reinterpretar dende a sensibilidade estética e a vangarda técnica un ámbito recoñecido pola Unesco como Patrimonio mundial", en referencia especialmente ás prazas do Obradoiro, Praterías, Quintana e Inmaculada.
Un xurado "de alto nivel"
Dende o Goberno local destacan tamén a composición do xurado, "de alto nivel" e destaca a presenza de profesionais da arquitectura coma David Chipperfield, premio Pritzker e con estudios en Santiago e notras capitais del mundo, ademais de liderar o proxecto Casa RIA; ou a exconselleira de Vivenda do bipartito Teresa Táboas, actual vicepresidenta europea da Unión Internacional de Arquitectura.
Tamén integran o equipo que seleccionará as mellores propostas para iluminar Compostela Manuel Antonio Castiñeiras, catedrático de Historia da Arte e presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño; Roger Narboni, fundador do estudio Concepto, en París, especializado en proxectos de iluminación urbana; e Esther Torelló, editora da revista Lightecture.
