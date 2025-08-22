Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad

La Policía Local de Santiago está de luto. Francisco Pena Turnes falleció este jueves a los 62 años de edad tras una larga enfermedad. Sus hijos: Miriam y Pedro Pena Suárez; hijo político: Alejandro Buján; hermanos: Fernando, María y Soledad Pena Turnes; así como el resto de su familia y amigos, lo despedirán en la misa que se celebrará este sábado, a las 13.00 horas, en la capilla del Complejo Apóstol. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca. La capilla ardiente está instalada en la sala 'Obradoiro' del Complejo Funerario Apóstol Santiago. Tras más de 30 años de servicio como policía local en la capital gallega, agentes que trabajaron con él le recuerdan como "un gran compañero".

Clases de defensa personal

Además, destacan su larga vinculación con el departamento de Seguridad Ciudadana y algunos de sus compañeros también recuerdan que fue él quien les dio clases de defensa personal en la época en la que se puso en marcha, en los años 80, la Brigada Especial Nocturna, una unidad que vestía con uniforme begro y boina. Este grupo policial se activó para neutralizar las situaciones de inseguridad y delicuencia que se registraban, sobre todo, en horario nocturno. "En ese momento aún no era policía, pero nos dio clases de kárate", señala uno de sus excompañeros en la Policía Local de Santiago.

Homenaje en Raxoi

Pena Turnes fue de las personas homenajeadas en un emotivo acto celebrado el 20 de diciembre de 2024 en el Salón Nobre do Pazo de Raxoi, en el marco del tradicional ecuentro navideño en el que se reconoce "a dedicación e esforzo do persoal municipal que se xubila". En el acto del año pasado, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada por la Corporación municipal casi al completo, destacó "o compromiso destes traballadores e traballadoras durante os seus anos de servizo", entre los cuales estaba Pena Turnes. «Sodes os que sentastes as bases do que é o Concello hoxe en día. Agora merecedes dedicardes máis tempo á vosa vida persoal e ás vosas afeccións», señalaba Sanmartín.