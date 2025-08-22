O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto

O DJ compostelán Kike Varela pecha o ciclo de concertos xunto a FuturaChicaPop

O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto

O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto

Ver galería

O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O DJ Kike Varela e FuturaChicaPop foron os encargados de pechar a edición 2025 do ciclo de música ao aire libreAtardecer no Gaiás. A praza central do espazo da Cidade da Cultura reuniron un xoves máis o público máis novo para gozar da música electrónica, das mesturas de Varela e dos sintetizadores e o pop de FuturaChicaPop.

O músico compostelán Kike Varela cumpriu o anunciado, e no seu espectáculo non faltaron as sorpresas e até unha decena de artistas convidados. Hai días compartía nas súas redes sociais que estaba «preparando algo especial, vai a haber moitas sorpresas, entre elas artistas invitados e faríame moita ilusión vervos a todos alí».

Previo á actuación estelar de Varela, que ‘xogaba’ na casa, chegaron os ritmos de FuturaChicaPop (Sergi Fabregat). Sintetizadores e melodrama para unha das voces máis orixinais do pop actual. Himnos contaxiosos e confesionais nos que o amor, o desexo e a nostalxia son material para o baile e a autoafirmación queer. Literatura Romanticofestiva, o seu último traballo, ofreceu no monte Gaiás unha reinterpretación, ademais dunha homenaxe, ao pop chicle dos 2000, xogando co eufórico e co melancólico para demostrar que o romanticismo segue vivo.

Despedíase deste modo un ciclo de concertos que botou a andar o 3 de xullo e polo que pasaron artistas coma Ana Lua Caiano, Al Safir, Calle Mambo, Eris Mackenzie ou os gañadores do certame Xuventude Crea 2024. Sen esquecer, por suposto, a The Rapants, a banda de Muros encargada de iniciar estes 11 solpores musicais e que ateigaron o espazo do concerto con máis de 4.000 persoas.

O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto

O Gaiás despide os ‘atardeceres’ por todo o alto / Jesús Prieto

Acadar o éxito ao son da ‘Muiñeira de Chantada’

A traxectoria de Kike Varela viviu un punto de inflexión ao gañar o concurso de DJs do Nova Era Beach, coa súa canción Muiñeira de Chantada. Un tema que chegou a ser un dos dez máis escoitados en Youtube en Galicia no ano 2023 e causante do despegue dunha traxectoria imparable. Dende aí o compostelán chegou aos grandes festivais, non só de nivel nacional coma O Son do Camiño, senón tamén do eido internacional, xunto a artistas coma Timmy Trumpet ou Steve Aoki, que mesmo chegaron a pinchar algún dos seus remixes.

Ademais de ateigar estadios coma os de Riazor ou Balaídos, Kike Varela converteuse xa nun imprescindible de verbenas e discotecas e a súa axenda está completa até o outono.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents