O PSOE urxe ao Goberno local a resolver os problemas de mobilidade no centro da cidade
Demanda que se mellore a información pública sobre a ocupación dos aparcamentos de Praza de Galicia, San Clemente e Belvís
O grupo municipal socialista de Santiago denuncia as crecentes dificultades de mobilidade que están a sufrir a veciñanza e as persoas visitantes debido á conxestión do tráfico urbano durante esta temporada estival.
"A elevada afluencia de vehículos nas rúas do centro de Santiago está a ocasionar colapsos de tráfico de forma habitual, tornando nun grave trastorno para o desenvolvemento da vida normal da cidadanía", denuncian dende a bancada socialista en Raxoi. Segundo indican nun comunicado de prensa os maiores colapsos prodúcense "nas vías de acceso á Praza de Galicia e á contorna do Campo da Estrela".
Dende o PSOE apuntan tamén que esta situación se agrava cando os aparcadoiros de Praza de Galicia, San Clemente ou Belvís acadan a súa capacidade máxima. "Os intentos dos condutores por acceder a estes espazos orixinan longas filas de vehículos, que bloquean a circulación e comprometen a seguridade viaria", alertan dende o grupo municipal socialista, que tamén remarca que son "frecuentes as dificultades dos autobuses para manobrar e realizar as paradas e as dos viandantes para cruzar por pasos de peóns obstaculizados polos vehículos".
Por todo isto, Sindo Guinarte e Marta Abal urxen ao Goberno local a que adopte "medidas inmediatas para paliar esta situación que se repite a diario: reforzando a presenza da policía local nas zonas máis conflitivas para ordenar o tráfico; a mellora da información pública sobre o estado do tráfico e a ocupación dos aparcadoiros e a promoción de alternativas de mobilidade e estacionamento nestes períodos de alta afluencia".
Dende o Goberno local, o departamento de Mobilidade liderado por Xan Duro respondeu ao requiriemento do PSOE e consultado por EL CORREO GALLEGO destaca que o aparcadoiro da Praza de Galicia constitúe "un punto neurálxico da cidade" cunha serie de condicionantes importantes coma "a importante carga de tráfico particular e tamén de transporte urbano", e ademais "ten a particularidade de contar cun único acceso e saída".
"Como é sabido", aseguran dende Raxoi, "o Concello ten previsto abordar a reconfiguración do chamado conector central, que suporá modificacións en canto ao tráfico en todo o eixo Virxe da Cerca-Senra, e polo tanto tamén na Praza de Galicia".
En canto a presenza da Policía Local para ordear o tráfico, dende Mobilidade aseguran que "a policia intervén na ordenación do tráfico neste punto na medida da súa dispoñibilidade de efectivos e das circunstancias do servizo dese momento en concreto".
Emprego de Google Maps
Así e todo, e poñendo a atención nos cambios de mobilidade na cidade durante o verán (con moita poboación e traballadores de vacacións, sen curso escolar e con máis visitantes) "os atascos xéranse por turistas que chegan ao aparcamento guiándose por sistemas como Google Maps, e en moitas ocasións ainda habendo prazas libres noutros aparcamentos, este segue sendo a opción preferente pola súa localización máis próxima á zona vella".
