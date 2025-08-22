La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia

Efectivos de la Policía Nacional de Santiago evitaron este jueves el suicidio de una mujer, después de que el marido e hijo de la víctima se presentaran, sobre las 12.00 horas, en la oficina de denuncias de la Comisaría de la capital gallega para denunciar su desaparición. "Dado que no encuentran a su familiar en el apartamento vacacional, sospechan, por mensajes de despedida que esta envió a sus allegados, que podría intentar acabar con su vida de manera inminente", indicaron este viernes desde el CNP en Compostela. A partir de ahí, añaden, "con la información recibida y enmarcada dicha desaparición como inquietante, se activa inmediatamente el protocolo de persona desaparecida, contando con una fotografía actualizada de la víctima y iniciándose un dispositivo de búsqueda urgente llevado a cabo por la Brigada de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, en coordinación con Policía Local".

Localizada en un apartamento

La investigación fue dirigida por el grupo de UDEV de la Policía Judicial de la Comisaría de Santiago, "quienes tras realizar diversas gestiones de investigación y obtención de información sobre lugares por donde fue detectada la víctima, localizan su posible ubicación en un apartamento al otro lado de la ciudad donde se alojaban, siendo necesario entrar de forma urgente por la ventana del mismo, ante el riesgo de vida o muerte existente". La víctima fue localizada, indican fuentes policiales, "semiinconsciente", y fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al CHUS de urgencia para su estabilización.

Denunciar con urgencia

En base a situaciones de este tipo, desde la Policía Nacional recuerdan "la importancia de denunciar con urgencia una desaparición, y de que existe el teléfono gratuito 024 que ofrece atención profesional y apoyo ante la conducta suicida a personas afectadas y familiares".