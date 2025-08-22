Santiago
Pontepedriña muda a súa paisaxe
A retirada de especies invasoras para ser reemplazadas por outras autóctonas e a mudanza dalgunhas árbores a outras zonas da cidade máis apropiadas para o seu crecemento comezan a transformar os espazos verdes do barrio no marco das obras do proxecto ‘Entre Sar e Sarela’
As obras para transformar Pontepedriña nun Barrio Verde comezaron hai un mes. Ademais da redistribución do espazo urbano, o plan contempla unha importante intervención na masa arbórea, coa retirada de especies exóticas invasoras e a súa substitución por outras autóctonas, ademais do traslado dalgúns exemplares a zonas da cidade máis axeitadas para o seu crecemento. A actuación enmárcase no proxecto Entre Sar e Sarela, cofinanciado con fondos Next Generation, e que ten como obxectivo reforzar o anel verde exterior de Santiago, mellorar a calidade ambiental do espazo público e adaptar a cidade ao cambio climático.
En Pontepedriña vanse talar 23 exemplares de especies exóticas invasoras, entre as que se inclúen eucaliptos e acacias, mentres que outros 16 de especies non invasoras serán substituídos por árbores autóctonas máis adaptadas ao clima. Para executar estas accións, o Concello de Santiago conta co asesoramento do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) da Universidade de Santiago. O seu director, Pablo Ramil, explica en conversa con este diario que, ademais das motivacións medioambientais, esta substitución tamén se leva a cabo por motivos de seguridade.
Eliminación de eucaliptos
Nesta liña, Ramil relata que «en Pontepedriña identificáronse algúns problemas con algunhas especies, sobre todo uns eucaliptos moi grandes que están encima dunha zona donde hai un colexio e unhas pistas de xogo para nenos. A árbore está moi exposta, co que é moi fácil que se desprenda unha rama e que poida provocar algún problema. Por iso se decide eliminar eses exemplares, que están preto dun patio onde están os rapaces xogando».
Ramil engade que nun entorno coma este «non debe haber ese tipo de árbores. Debe haber árbores que se cae unha rama non pese media tonelada ou unha tonelada, que é o que pode pesar neste caso». O investigador lembra que «en Santiago hai borrascas con ventos moi fortes, polo que non ten sentido ter parques con árbores moi grandes porque os vai tirar». Así, rememora que «o Hortensia levou todas as árbores grandes da Alameda e deixou os carballos porque tiñan unha altura que non era a das coníferas que había plantadas e acabou con todas». Por todo isto, remarca que as especies autóctonas «están máis adaptadas ás condicións ambientais que hai aquí».
Ademais dos eucaliptos tamén se eliminarán varias acacias, unha especie que, segundo o director do Ibader «non debería estar nun entorno urbano, e case en ningún entorno porque está metida no catálogo de especies invasoras, e a idea é ir substituíndo ese tipo de especies por outras que non xeren problemas nin no medio ambiente nin no entorno urbano». Xunto coas árbores actuarase para reemplazar diferentes tipos de arbusto. A zona será repoboada con carballos e outras especies autóctonas de ribeira, así como variedades arbustivas adaptadas ao noso clima e territorio.
Traslado de magnolios
Outra das labores que está acometendo o departamento de Parques e Xardíns é o traslado de varios exemplares de magnolio a outras zonas da cidade, como Santa Marta ou Conxo. Respecto desta cuestión, Ramil apunta que «o magnolio é unha árbore que necesita moito volume de espazo e aí non o tiña», atopándose algúns deles moi preto das vivendas. «O problema dos magnolios é que non son para metelos nunha avenida, tes que telos nun parque. Se non, cando medra tes que darlle a beirarrúa case enteira para a árbore», subliña.
Ramil resalta que agora «aínda se pode mover, dentro de cinco ou dez anos probablemente xa é imposible, neste momento non lle vas facer dano ás raíces, podes quitar a árbore con coidado e trasplantala». O investigador sinala que «o problema é que ás veces plantamos as cousas pensando que non van medrar e pasan 20 anos, e o que era un paíño, xa é unha árbore».
Neste sentido, Ramil indica que «en Santiago hai moito espazo de xardín no que caben especies grandes sen ningún tipo de problema». «O que pasa é que hai algunhas que non se deberían ter posto no seu momento, pero era o que había. Ocorre en moitas cidades», conclúe.
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- El mejor queso de España 2025 pierde a su creador: fallece Don Crisanto a los 72 años