Raxoi defende as tarefas de limpeza e a boa conservación da Selva Negra

O edil de Parques e Xardíns asegura que se houbo malas prácticas por parte de alguén se procedeu á limpeza

Imaxe do parque da Selva Negra.

Imaxe do parque da Selva Negra. / Jesús Prieto / JesÃºs Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Preguntado pola prensa, o concelleiro de Parques e Xardíns, Xesús Domínguez, referiuse aos parques da Selva Negra e da Granxa do Xesto, en resposta ás queixas da veciñanza en relación coa falta de limpeza da que din adoece o primeiro deles. «Son dous parques que representan unha masa arbórea importante, cunha xestión distinta á dos parques urbanos», aclarou Domínguez, pero «todos os días se fai unha revisión dos parques».

No caso da Selva Negra, «un espazo máis naturalizado e con menos intervención, o grao de limpeza é moi alto», asegurou para matizar que «se se dou algún caso puntual dunha mala práctica dalgunha autocaravana de alguén que pasou por ali e que fixo o que non debía tamén se procede a súa limpeza».

Noticias relacionadas y más

O concelleiro Domínguez defendeu que se trata dun espazo «moi ben conservado», que «se vai consolidando como fraga» e que pese a resolver incidencias puntuais os camiños se manteñen limpos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents