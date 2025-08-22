La rehabilitación de firmes provocará cortes de tráfico en varias calles de Santiago hasta septiembre

De cara a la última semana de agosto, el Concello de Santiago ha anunciado que continuarán en distintas calles urbanas de la capital los trabajos de rehabilitación de firmes, una situación que provocará diversos cortes de tráfico hasta principios del próximo mes.

El primero de ellos tendrá lugar en la rúa das Mulas, en el tramo comprendido entre la rúa do Tambre y el tanatorio municipal, que permanecerá cerrada al tránsito este lunes 25 y el martes 26 en horario de 8.00 a 19.00 horas.

También estará cortada al tráfico el lunes 25, así como el miércoles 27, la Rúa do Tambre en el tramo comprendido entre el cruce con la rúa das Mulas y la vía De la Cierva; mientras que el tramo de la propia Rúa do Tambre comprendido entre la avenida do Cruceiro da Coruña y la rúa do Río estará cortado el martes 26 y el jueves 28, ambos cortes de 8.00 a 19.00 horas.

La rúa dos Irmandiños, desde la Praza de España hasta la rúa Camiños da Vida, también permanecerá sin tráfico los días 26 y 28 de este mes y, paralelamente, la rúa Canteiras do Sar estará cerrada desde el miércoles 27 hasta el viernes 29 y de nuevo el lunes 1 de septiembre, en el mismo horario que antes.

El jueves 28 por la tarde, entre las 14.30 y las 18.00 horas, y el viernes 29 por la mañana, entre las 8.30 y las 13.00 horas, se cortará la rúa da Estrada en el tramo entre la travesía da Estrada y la rúa do Restollal. Precisamente, en la propia rúa do Restollal se ejecutarán trabajos el 1 y 2 de septiembre, afectando a dos de los cuatro carriles de 8.00 a 18.00 horas.

Por último, y ya en septiembre, la rúa da Muíña desde el cruce con la rúa da Vesada, la rúa do Porto de Amio y la rúa da Mariñeira, quedarán cortadas desde las 8.00 hasta las 19.00 horas los días 2, 3 y 4.

Estos trabajos incluyen el fresado del firme, durante el cual las personas residentes podrán acceder a sus domicilios, y el posterior aglomerado, momento en que la circulación estará completamente prohibida.

Cambios en el transporte urbano

Las obras obligarán además a desvíos en varias líneas del transporte urbano, en concreto las líneas 8, 1 y P2, que verán alterado su recorrido habitual.

La línea más afectada será la 8, que verá alterado su recorrido el lunes 25, el martes 26 y el miércoles 27, mientras que las líneas 1 y P2 sufrirán modificaciones el martes 26 y el jueves 28. Todos los cambios en el transporte urbano pueden consultarse en la página web de Tussa: https://www.tussa.org/web/actualidade/novas.php?lg=gal.