Sancionado un condutor por faltas de respecto contra a Policía Local
O home foi interceptado por saltarse un semáforo
Redacción
Santiago
A tarde deste xoves presentou varios accidentes de circulación; ás 16.09 horas, no lugar de Bálsoma, acudiu a Policía Local de Santiago. Unha testemuña do accidente denuncia que un tractor lle causou danos ao muro da súa vivenda e a un sinal de tráfico. Así mesmo, ás 21. 56 horas, aconteceu outro incidente vial na rúa Virxe da Cerca entre dous vehículos, con resultados de danos materiais.
Finalmente, ás 6 horas da madrugada, na rúa do Hórreo, axentes policiais interceptaron a un condutor por non respectar a luz vermella dun semáforo. O condutor tamén foi sancionado por ter o permiso de conducir caducado e por cometer faltas de respecto e consideración contra os axentes.
