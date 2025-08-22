Sancionado un condutor por faltas de respecto contra a Policía Local

O home foi interceptado por saltarse un semáforo

A Policía Local sancionou un condutor por saltar un semáforo en vermello e ter o permiso caducado.

A Policía Local sancionou un condutor por saltar un semáforo en vermello e ter o permiso caducado. / Antonio HernÃ¡ndez Rios

Redacción

Santiago

A tarde deste xoves presentou varios accidentes de circulación; ás 16.09 horas, no lugar de Bálsoma, acudiu a Policía Local de Santiago. Unha testemuña do accidente denuncia que un tractor lle causou danos ao muro da súa vivenda e a un sinal de tráfico. Así mesmo, ás 21. 56 horas, aconteceu outro incidente vial na rúa Virxe da Cerca entre dous vehículos, con resultados de danos materiais.

Finalmente, ás 6 horas da madrugada, na rúa do Hórreo, axentes policiais interceptaron a un condutor por non respectar a luz vermella dun semáforo. O condutor tamén foi sancionado por ter o permiso de conducir caducado e por cometer faltas de respecto e consideración contra os axentes.

