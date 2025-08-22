Santiago avanza no tratamento comunitario de residuos
O municipio conta con 15 illas de compostaxe colectiva | As tres últimas instaláronse no campus, na zona de Vite e na Almáciga
Redacción
O concelleiro de Sustentabilidade ambiental, Xesús Domínguez, fixo balance este xoves do avance no modelo de compostaxe no municipio de Compostela, con 15 illas comunitarias activas despois das tres últimas instalacións: no campus sur, fronte á Facultade de Matemáticas; no parque de Xixón, na zona de Vite, e na Almáciga (rúa do Pino).
Segundo informou o edil, «dende que comezou o proxecto tratáronse preto de 66 toneladas de residuos orgánicos e producíronse máis de 20 toneladas de compost». Domínguez engadiu que «non vimos falar só de contedores, vimos falar de futuro, dunha cidade que se preocupa polo medio ambiente, que dá exemplo e que aposta pola sustentabilidade». Así mesmo, quixo lembrar a importancia da compostaxe, «que nos permite reducir a factura do lixo, aforrar custos de tratamento e xerar un recurso valioso: o compost. Do que antes era un residuo, agora facemos un recurso».
A compostaxe, incidiu Domínguez, «é unha das grandes liñas estratéxicas do noso goberno en materia de xestión de residuos» e lembrou que se traballa en tres frontes: a compostaxe individual, con preto de 2.000 familias que xa contan cun composteiro; a compostaxe comunitaria, e a compostaxe industrial a través do colector marrón. No que respecta á compostaxe comunitaria, coas tres últimas illas instaladas, o Concello conta xa con 15. Ademais, o edil deu conta da recente ampliación da illa de Vidán, «que puxemos en marcha no mes de marzo e que está a ter unha acollida extraordinaria por parte da veciñanza e tamén dos grandes produtores da zona», o que obrigou a triplicar a capacidade dos módulos instalados.
«Falamos dun proxecto que dá resultados», recalcou Dominguez, indicando que se trataron preto de 66 toneladas de residuos orgánicos e se produciron máis de 20 toneladas de compost, «que está ao dispor da cidadanía e que se pode solicitar a través da web santiagosostible.gal». O concelleiro insistiu en destacar que «unha familia pode producir unha media de 400 quilos de lixo orgánico nun ano, lixo que pode converterse en abono para as hortas e os xardíns da nosa cidade».
Deste xeito, subliñou que «unha bolsa de restos de comida, cascas de froita, poalla do café… iso que normalmente tiraríamos, pasa a un composteiro e convértese en compost, e ese compost despois vai parar ás hortas veciñais, aos parques e mesmo aos nosos xardíns». «É a mellor definición de economía circular: o que sae das nosas cociñas pode volver en forma de vida ás nosas hortas e zonas verdes».
O concelleiro animou a veciñanza a participar na compostaxe: «os colectivos veciñais, comunidades de veciñas e veciños, ou persoas que crean que hai un lugar para un composteiro comunitario cerca do seu edificio, que o soliciten no formulario da web santiagosostible.gal». Tras a solicitude, analizaranse as posibilidades, tendo en conta que é preciso que haxa unha zona verde municipal preto dalgún edificio de vivendas en verticalidade ou dalgún centro destacado de produción de orgánica.
«Queremos ser un referente europeo na xestión sostible dos residuos, unha cidade que camiña cara ao obxectivo de residuo cero, e isto só é posible coa participación da veciñanza». Por iso, anunciou Domínguez, nas vindeiras semanas vaise reforzar a colaboración cos barrios, cos colexios, coa hostalería, cos colectivos sociais… «Queremos que cada composteiro comunitario sexa tamén un punto de encontro e de conciencia ambiental, polo que celebraremos reunións veciñais a redor das illas, con obradoiros para a cativada e tamén formacións sobre compostaxe».
