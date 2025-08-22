Santiago, única sede gallega para el examen MIR en 2026

Santiago será la única ciudad gallega en la que se realice el examen de acceso a la formación sanitaria especializada de Medicina, Farmacia, Enfemería, Psicología, Química, Biología y Física el próximo año, tras desaparecer la opción de Vigo.

En concreto, y según publicaba este jueves el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado, serán un total de 12.366 las plazas ofertadas en la próxima convocatoria, lo que representa un incremento del 3,5% con respecto a la última cita. De ellas, 682 corresponden a Galicia, comunidad sobre la que la publicación en el BOE recoge que se establece un cupo aplicado «a las especialidades de Endocrinología y Nutrición y de Medicina de urgencias y Emergencias», ampliando con ello la capacidad de elección de las personas aspirantes a todas las plazas acreditadas de estas especialidades en Galicia.

Abierto el plazo entre el 1 y el 12 de septiembre

En total, la nueva convocatoria incluye 9.276 plazas para Medicina, 2.279 para Enfermería, 362 para Farmacia, 280 para Psicología, 29 para Química, 83 para Biología y 57 plazas para Física.

Los interesados en presentarse a los exámenes tienen de plazo para cumplimentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre, mientras que la prueba de acceso se celebrará en las diferentes sedes programadas en el conjunto del Estado el 24 de enero del próximo año a partir de las 14:00, hora peninsular.

Por primera vez, Sanidade incluye un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes por renuncia expresa de las personas adjudicatarias.

El CHUS, en el punto de mira de los mejores

No es el caso de lo sucedido en la última convocatoria en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), donde además de cubrirse todas las plazas ofertadas, tres de los cien candidatos con las mejores notas en las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada en Medicina se decantaron por el sistema público sanitario compostelano durante las primeras horas en las que tuvieron acceso a formalizar sus preferencias. En concreto, el número 33 de entre los 13.711 aspirantes que se presentaron en la última prueba, ha optado por el Servicio de Neurología, mientras que el 82 lo ha hecho por el de Cardiología, y el 97 por el de Dermatología.

En total, el pasado 6 de junio iniciaban su nueva etapa formativa en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza 124 nuevos residentes, la mayoría de ellos en distintas especialidades dentro del ámbito de la Medicina. No obstante, también están formándose futuros profesionales en Psicología, Farmacia, Física, Biología y Enfermería, en este último caso en las especialidades de atención familiar y comunitaria, en pediatría y en salud mental.

Mayor número de plazas en Medicina de Familia

Medicina de Familia vuelve a ser, un curso más, la que cuenta con mayor número de residentes, en total cuarenta. Le siguen en el Clínico los futuros pediatras, en concreto 6; mientras que cuatro lo hacen en Anestesia y otros tantos en Psiquiatría.