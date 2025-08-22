La USC colabora en la construcción del mayor telescopio de neutrinos del mundo

Dos investigadores del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) de la Universidade de Santiago participan en el proyecto ‘Hyper-Kamiokande’ (HK), un gigantesco detector de neutrinos en Japón que aspira a revolucionar la comprensión del universo. En concreto, se pretende descubrir la sutil asimetría entre materia y antimateria en los neutrinos y observar el interior de las estrellas como telescopio de neutrinos.

La excavación subterránea donde se instalará esta infraestructura ya se ha completado el pasado 31 de julio, y ahora comienza la fase de construcción de un tanque colosal que albergará 260.000 metros cúbicos de agua ultrapura y más de 20.000 sensores de luz de última generación.

Este detector, que estará a 600 metros de profundidad bajo una montaña en Hida (Japón), es el heredero de los históricos ‘Kamiokande’ y ‘Super-Kamiokande’, experimentos que permitieron avances tan importantes como la detección de neutrinos procedentes del Sol o la evidencia de su oscilación, un descubrimiento que fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 2015. ‘HK’ multiplica la ambición: tendrá un volumen útil 8.4 veces mayor que su predecesor y se convertirá en la mayor instalación de este tipo en el mundo.

«Participar neste proxecto é para a USC unha gran oportunidade porque é o experimento sucesor dunha serie deles que xa comezaron nos anos 90, se ben agora o reto é maior ao falar dunhas consideradas dimensións», explica en conversación con EL CORREO GALLEGO, Diego Costas, investigador predoctoral del IGFAE que trabaja en el proyecto Hyper-Kamiokande, bajo la coordinación de José Ángel Hernando. La caverna principal cuenta con 73 metros de altura y 69 de diámetro.

En concreto, el IGFAE se encarga de desarrollar las fuentes de calibración que se utilizan para el experimento. «Sempre que queres medir algo precisas calibralo, é dicir, comparalo cunha medida que é a correcta para saber que o aparato está medindo ben», explica el investigador que se ha encargado de traducir al gallego la página sobre ‘Hyperkamiokande’ en la Wikipedia.

Así, han desarrollado una fuente de calibración para la detección de neutrones y otra para la calibración de fotomultiplicadores, los aparatos de medidas principales con los que cuenta el observatorio de Hyperkamiokande.

Este trabajo ya lo han llevado a cabo a través de una subcolaboración que lleva el nombre de World Conference on Transformative Education (WCTE). «Construíuse un minidetector no CERN, en Suiza, que se puxo a proba coas metodoloxías de calibración que vai ter Hyperkamiokande». Durante este año lo estuvieron testeando y los resultados «son satisfactorios».

‘HK’ es una colaboración internacional de investigación científica liderada por la Universidad de Tokio y la Organización japonesa de Investigación de Aceleradores de Alta Energía (KEK) que cuenta actualmente con 630 investigadores (45 españoles) de 22 países.

Diego Costas afirma que las colaboraciones «se distribuyen por grupos de trabajo con reuniones semanales y se va trabajando en remoto o en ocasiones de manera presencial». Hay, además, tres o cuatro encuentros al año «onde nos xuntamos todos para ir informando dos últimos traballos realizados». En Santiago, trabajan directamente con el Donostia International Physics Center (DIPC), si bien «temos moito contacto con todos os centros de España e investigadores polacos e de Reino Unido, entre outros».

El detector comenzará a funcionar en 2027 con el inicio de toma de datos. «Hai que agardar que cheguen os primeiros datos e logo haberá que analizalos. A veces os resultados chegan inmediatamente e outras veces non tanto», dice.