Axenda cultural: Que facer hoxe, 23 de agosto, en Santiago?

Propostas para este sábado en Compostela

A mostra de improvisación teatral comezará ás 21.30 horas

Feito a Man despide a semana cunha sesión de improvisación

PROGRAMA. O roteiro de concertos gratuitos do festival Feito a Man está próximo a rematar; hoxe, ás 17 horas, actuará en San Paio de Antealtares Nanein DJ, un experimentado artista habitual en bares e festivais da noite galega. Nas súas sesións predominan o pop electrónico ou o techno pop; sen embargo, non faltan hits re-mixados das decádas dos 80 e 90. Para finalizar o día, a Praza de San Martiño Pinario acollerá unha mostra de improvisación teatral ás 21:30 horas. Un día calquera explora as infinitas posibilidades da dramaturxia social en breves, pero impactantes escenas.

O dúo The Day Off, en concerto no Arume

MÚSICA. O dúo musical The Day Off, formado por Gonzalo Muiño e Helena Fonseca, actuará no escenario do café bar Arume (Praza de Fuenterrabía) esta noite ás 21 horas. O grupo, que xa actuou con anterioridade no local, propón una velada animada ao ritmo da música folk e pop. O acceso ao evento realizarase pola modalidade de entrada inversa.

O acceso á exposición de Priscila Monge é gratuíto

O CGAC presenta unha mostra da obra da artista Priscilla Monge

EXPOSICIÓN. O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), ubicado na Rúa de Ramón del Valle-Inclán, exhibe unha mostra da obra da artista Priscilla Monge. As pezas da costarricense sitúanse entre as dimensións significativas do verbal e do visual, como ela mesma afirma, «atópanse nun espazo fractal, nunha zona entre a palabra e a imaxe. É nese límite onde o arte xera un lugar seguro». O acceso a exposición é gratuíto, en horario de 11 a 20 horas, de martes a domingo.

Fotograma de 'Baixo o sol de Satán'

Último pase de ‘Baixo o sol de Satán’ en Numax

A sala de cine Numax proxecta ás 17.20 horas o último pase do filme Baixo o sol de Satán, con entradas a 4 euros. A película de Maurice Pialat -gañadora da Palma de Ouro no Festival de Cannes- conta a historia do abade Donissan, un seminarista mediocre que, atormetando polo fracaso da súa misión, autoinflíxese mortificacións e non logra conectar cos seus fregues. Sen embargo, todo muda cando coñece a Mouchette, unha moza que acaba de cometer un grave pecado.

