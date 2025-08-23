La escuela infantil de Santa Marta busca recursos para garantizar su continuidad

La escuela infantil de Santa Marta lleva desarrollando su actividad con niños de 0 a 3 años desde 1998. Además de tratarse de un proyecto gestionado directamente por la Anpa, su singularidad también radica en sus instalaciones, al ubicarse en uno de los antiguos pabellones del Burgo das Nacións, trasladado desde el Campus Norte hasta la zona sur de la ciudad.

Desde su puesta en marcha se han realizado diferentes mejoras, pero no las suficientes para adaptarse plenamente a la normativa vigente, lo que provoca que los informes de inspección realizados por la Xunta de Galicia señalen las deficiencias que presenta. Por ello, sus responsables solicitan la colaboración del Concello y de otras administraciones para acometer las reformas necesarias y garantizar su continuidad.

La directora del centro, Estefanía Mato, explica en conversación con este diario que sus recursos propios les permiten realizar pequeñas mejoras, pero «no podemos hacer grandes reformas como nos piden los inspectores». Mato aclara que la escuela infantil no cumple lo establecido en el decreto 329/2005, aunque esta normativa fue aprobada después de la creación del centro. Por esta razón, «de momento, estamos exentos a cumplirlo, pero tenemos miedo a que los inspectores multen por ello, ya que lo recogen siempre en las actas», apunta.

En el futuro «nuestro temor es que se cambie el decreto», indica la directora. Así, añade que «no sabemos hasta qué punto vamos a ser multados o va a llegar un día que nos digan: ‘Tenéis que cerrar’. Sería una pena porque la escuela está a pleno rendimiento», señala.

Cambios estructurales

Los informes de inspección llevan tres años mostrando la necesidad de dotar de mayor altura a los servicios y construir un recibidor cerrado. Según Mato, «no podemos hacer una entrada porque la escuela tiene una estructura que, si se toca, se va abajo». En cuanto a los baños, asegura que «no necesitamos más altura, porque nosotros cogemos de pie, no hay que agacharse». Aún así, en el centro son conscientes de la necesidad de adaptarse a lo establecido en la norma, por lo que «pedimos que nos ayude el Concello, ya que es una escuela que es una cesión municipal», indica Mato.

En esta línea, matiza que Raxoi contribuye en el mantenimiento exterior, pero solicita «un poco más de colaboración porque es una escuela que está funcionando, que da un servicio y que en cosas necesitamos un poco de ayuda, por ejemplo, para cambiar el tejado, no podemos asumir 40.000 o 50.000 euros para ello».

Protección patrimonial

Entre las posibilidades para resolver la situación de las escuela se encuentra una posible catalogación del edificio como bien patrimonial para otorgarles protección. De este manera, Mato explica que «si nos declaran patrimonio, los inspectores no tienen nada que decirnos porque esto no se puede tocar».

Esta cuestión fue tratada en el último pleno municipal del mes de julio por iniciativa de la concelleira no adscrita Mercedes Rosón, que solicitó a Raxoi un informe técnico que justifique que el inmueble no puede cumplir todos los requisitos legales e iniciar un expediente de catalogación. En su respuesta, el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, propuso acometer una evaluación de la situación y establecer canales de comunicación con la Xunta para mantener la actividad. Además, Lestegás recordó que «o Goberno local non incoa expedientes de catalogación», y manifestó sus dudas al respecto de la medida por considerar que «non se deben catalogar edificios para evitar o cumprimento das normativas aplicables para o desenvolvemento dunha actividade».

En el pleno también fue objeto de debate la situación en la que se encuentra la cesión de la parcela por parte del Concello. El contrato está actualmente en precario al no haberse renovado desde el año 2021. Al respecto, Estefanía Mato subraya que «no sabemos por qué, no nos dan solución, dicen que está cedida pero no nos la renuevan, es algo de lo que nadie se hace responsable».

