Lanzadeira: o talento local de Santiago reunido nunha praza
A Praza 8 de Marzo reuniu onte aos cidadáns de Compostela para desfrutar dunha sesión de concertos gratuítos da man dos artistas procedentes do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. Os participantes culminaron o seu ciclo de aprendizaxe deleitando á capital cunha mostra do «gran potencial local»
Daniel Rey
A Praza 8 de Marzo resplandeceu ante as actuacións dos talentosos artistas do Festival Lanzadeira. Música e baile inundaron as calles da capital galega durante o final da tarde, deixando a Santiago cunha gran apertura de fin de semana.
Visibilizar o talento local
«Unha gran oportunidade para que o público de Compostela coñeza o talento dos e das artistas novas da cidade», así describía Suso Magaña o programa do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, do cal é coordinador. A cuarta edición do Festival Lanzadera é a culminación dun ano de arduo traballo pola parte das bandas e artistas no centro; un evento de acceso libre e gratuíto que permite demostrar ao público santiagués o aprendido na formación, amosando unha ínfima mostra do «gran talento local».
Magaña comenta que o Festival Lanzadeira pensouse nun inicio como o peche deste percorrido de ensinanza, sen embargo, co paso das edicións transformouse nunha maneira de demostrar o potencial dos estudantes. «Ofrecemos un plan completo de formación, en palabras modernas, a min gústame dicir que se trata dun 360», explica rindo o coordinador.
Guillermo Vizoso, mentor das bandas, encárgase de realizar esta formación integral durante todo o ciclo; un traballo que ten como obxectivo lograr que os artistas «entren preparados ao mercado da industria musical», destaca Magaña. O Centro Xove da Almáciga prepara aos seus estudantes para todo o que implica ter un banda: «Elabórase un cronograma de ensaios, ensínaselles todo o relacionado coa preparación do setlist e do show. Intentamos que sexa o máis parecido ao entorno profesional, de modo que lles esiximos puntualidade e constancia no traballo».
Escenario de reivindicación
Así, inauguraba a velada entre ritmos de blues e country a cantautora Patrik, quen pese a ser orixinaria de Andalucía, tras sete anos vivindo en Galicia, xa se sinte «unha máis». A artista explica que ingresou ao centro por recomendación dunha amiga e, unha vez alí, coñeceu a Vizoso, quen lle propuxo a oportunidade de profesionalizar un pouco máis o seu traballo.
A cantautora deleitou aos asistentes cunha actuación moi persoal; foi como entrar no diario da propia andaluza: «Yo escribo todas mis canciones. Mis letras siempre hablan de las emociones que estoy sintiendo al momento de escribirlas. Es algo muy íntimo».
A escaso tempo de comenzar a súa actuación, Patrik compartiu que esta noite significaba moito para ela. Por unha banda, contou que era a primeira vez que súa nai a ía ver actuar; «un momento muy especial». Non obstante, subliñou que tamén era unha noite para reivindicar: «Hoy no solo canto para hacer disfrutar al público, también quiero que sea un homenaje para todas aquellas personas que hayan sufrido por la oleada de incendios».
Froitos do esforzo
Ginko Bilboa é outra das bandas que puxo en práctica todo o aprendido no Centro Xove da Almáciga. O nome deste grupo ven dado pola árbore Ginkgo biloba, ubicada no Pazo de Fonseca. Un exemplar que, chegado o outono, torna a cor das súas follas nun fermoso amarelo; «un fósil vivinte», recalca o teclista da banda, Bastián Carnero.
A banda compostelana, que actualmente está traballando no seu primeiro EP, Florilexio, afirmou atoparse bastante relaxada ante a innminente actuación. «Levamos xa varios concertos este verán, tivemos a oportunidade de tocar tanto no Banquete de Conxo como nas Festas do Apóstolo, de xeito que levamos moitos ensaios xa».
O teclista expresou que o único obxectivo da noite era lograr que o público se unise a bailar con eles. «Tocaremos Prunia, un vals que mezcla o rock coa música tradicional, e que invita á xente a bailar con nós. Baixamos do escenario para favorecer un ambiente máis agradable, o resultado é un momento realmente máxico».
Con todo, Carnero tamén precisou que, no caso de non lograr o seu cometido, teñen técnicas para «forzar» esta interacción co público. «A José gústalle moito improvisar, e a última vez empezou a recitar todos os concellos de Galicia. Non parou ata que eles empezaron a bailar», contou entre risas.
"Demasiado bo para ser real"
Deste modo, os artistas e bandas do Festival Lanzadeira agasallaron a Compostela cunha noite máxica. Ademais, todos agradeceron o traballo e axuda brindadas polo Centro Xove da Almágica: «Ofrécennos unha oportunidade única; temos acceso a salas de ensaios insonorizadas, instrumentos, horarios moi flexibles... É demasiado bo para ser real».
Os artistas coinciden ao afirmar que a escena musical actual de Santiago é tan rica grazas á labor desempeñada polo centro, que está «colleitando os froitos do seu esforzo».
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)