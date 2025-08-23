Mila Castro esixe máis control na limpeza dos colectores
Denuncia que pese a levar a cuestión a Pleno "nada se fixo por reverter a situación"
Redacción
«As queixas veciñais respecto da falta de limpeza dos colectores do lixo véñense intensificando nos últimos meses», asegura a edil non adscrita, Mila Castro, que este venres reclamou ao Goberno local «un maior control sobre a concesionaria encargada da limpeza viaria e de recollida de lixo, así como da responsable da recollida do vidro».
Castro acusa ao Executivo de Sanmartín de «descontrol e desleixo», e lémbralle que en xuño ela mesma levou a cuestión a pleno e dende entón «nada se fixo por reverter a situación». A edil apunta que as frecuencias de limpeza e desinfección recollidas no contrato en vigor marcan unha limpeza dos colectores «cada 15 días para a fracción orgánica ou cada 30 para a fracción de resto e envases lixeiros». Así mesmo, indica que os pregos recollen no caso de «anormal suciedade» un «lavado inmediato, con independencia da programación de lavado á que se atopen sometidos».
A ex responsable de Servizos básicos no pasado mandato asegura que existe unha «falta de limpeza en moitos puntos» e alerta sobre que «coas elevadas temperaturas do verán empeoraron o mal olor, afectando a peóns, veciños, locais e terrazas», polo que esixe un maior control sobre as concesionarias e interpela ao concelleiro responsable para que faga seguemento da situación.
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)