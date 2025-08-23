O PP tacha de «indolente e neglixente» a xestión dos centros socioculturais
Denuncian incumprimentos nos prazos para a nova licitación e alertan da chegada do novo curso
O edil do PP, José Ramón de la Fuente, advertiu este venres que a súa formación «leva meses avisando da situación insostible dos centros socioculturais», tachando a xestión do Goberno local de «indolente e neglixente» e denunciando que «tras dous anos dándolle voltas a unha nova licitación, aínda non se teñan feito». De la Fuente denunciaba así que estes contratos «naceron mal, non se dimensionaron adecuadamente e axiña foi evidente que non había máis alternativa que ir a unha nova licitación».
Dende o PP poñen o foco en que Raxoi prorrogou os contratos, «en contra do criterio das empresas e facendo imposible a viabilidade das prestacións que agora se resenten», tanto no que afecta aos traballadores coma aos usuarios.
O PP aféalle ao Goberno local que «manifestou en diversas ocasións a inaprazable necesidade de proceder a unha nova licitación, anunciando uns prazos sistematicamente incumpridos». Recordaba De la Fuente que «en xuño prorrogáronse de novo os contratos ata outubro e anunciouse que nesa data estaría resolta a nova licitación, estamos a menos dun mes e medio de que rematen as prórrogas e nada sabemos». «Pronto estaremos á volta dun novo inicio de curso e xa nos estamos temendo a suspensión de actividades», denunciou o edil.
Consultado por EL CORREO GALLEGO, o Goberno local asegura que «os técnicos do Concello están facendo un esforzo enorme para sacar adiante canto antes este expediente» e en resposta a denuncia do PP defende que se mantén «diálogo constante cos traballadores de CSC». Engaden dende Raxoi que «un dos obxectivos cos que se traballa na licitación é garantir a calidade do servizo pero tamén as condicións do persoal, dentro do marco normativo vixente».
