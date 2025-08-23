Raxoi rehabilita dende o luns o pavimento de seis puntos de Santiago
Oorzamento para a realización destas obras achégase aos 370.000 euros
Redacción
O Pazo de Raxoi informa á cidadanía de que a partir do vindeiro luns comeza a execución da rehabilitación de pavimentos en seis puntos do municipio. Uns traballos que se enmarcan nos máis de 50 labores de mantemento e mellora do espazo público que a área de Vías e obras, que dirixe Xesús Domínguez, desevolve este verán e que abranguen «actuacións de distinta intensidade».
Esta media ducia de actuacións inclúen o fresado e o posterior aglomerado dos pavimentos e abranguen 23.360 metros cadrados entre a rúa do Castiñeiriño, a rúa das Canteiras do Sar-Rúa de Mouronzón, a rúa da Muíña-Porto de Amio-Mariñeira, rúa das Mulas, rúa do Tambre e rúa dos Irmandiños. O orzamento de adxudicación ascende a 368.420 euros (IVE incluído).
A rúa das Mulas será a primeira na que se inicien os traballos de rehabilitación do firme. O resto dos traballos empezarán a partir do martes 26, coa continuidade doutro tramo da rúa do Tambre; a rúa dos Irmandiños e a rúa das Canteiras de Sar-rúa de Mouronzón, neste caso o mércores 27. O xoves 28 empezarán os traballos do Castiñeiriño, o que suporá cortes entre a Travesa da Estrada e a rúa do Restollal e dous dos catro carrís na rúa Restollal os días 1 e 2 de setembro. Na rúa da Muíña iniciaranse as actuacións o martes 2 e prolongaranse ata o 4 de setembro.
O Concello indica que durante o fresado do pavimento os residentes poderán acceder aos domicilios, mentras que no momento do aglomerado a circulación non será posible.
Cortes de tráfico
- Rúa das Mulas, tramo entre rúa do Tambre e o tanatorio municipal, cortada ao tráfico o luns 25 e o martes 26 de agosto en horario de 8:00 a 19:00 h.
- Rúa do Tambre, tramo comprendido entre o cruzamento coa rúa das Mulas e a vía De la Cierva, cortada ao tráfico o luns 25 e o mércores 27 de agosto. No tramo comprendido entre a avenida do Cruceiro da Coruña e a rúa do Río, cortada ao tráfico o martes 26 e o xoves 28 de agosto, en horario de 8:00 a 19:00 h.
- Rúa dos Irmandiños, tramo baixada da praza de España ata o cruzamento coa rúa Camiños da Vida, cortada ao tráfico o martes 26 e o xoves 28 de agosto, en horario de 8:00 a 19:00 h.
- Rúa da Muíña dende o cruzamento coa rúa da Vesada, rúa do Porto de Amio e rúa da Mariñeira, quedarán cortadas ao tráfico o martes 2, mércores 3 e xoves 4 de setembro, de 8:00 a 19:00 h.
- Rúa Canteiras do Sar, cortada ao tráfico o mércores 27, xoves 28, venres 29 de agosto e luns 1 de setembro. Dende as 8:00 ata as 19:00 h.
- Rúa da Estrada, tramo entre a Travesa da Estrada e a rúa do Restollal, quedará cortada ao tráfico o xoves 28 dende as 14:30 ata as 18:00 horas, e o venres 29 de agosto de 8:30 a 13:00 h.
- Rúa do Restollal, os traballos executaranse os días 1 e 2 de setembro, en horario de 8:00 a 18:00 horas, afectando a dous dos catro carrís. Provocarán o corte da rúa da Estrada o día 2 de setembro.
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)