Ciencia y Camino, de la mano en Santiago en la lucha contra las demencias

Convertida ya en una cita ineludible de finales de verano para los cientos de afectados por algún tipo de demencia, familiares y profesionales que cada año se suman a la Walking the Talk for Dementia (WTD), la tercera edición de esta iniciativa se desarrollará a lo largo de la próxima semana, tanto en la capital gallega como en algunos de los tramos por los que discurre el Camino de Santiago partiendo desde Sarria.

Organizado por el periodista brasileño Fernando Aguzzoli-Peres en colaboración con la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer (Agadea), este encuentro internacional combina la experiencia que se vive en el peregrinaje hacia Compostela con un simposio en el que tanto afectados como científicos, profesionales de la salud y familias profundizan en la lucha frente a las demencias.

Trescientos participantes de una treintena de países

En esta ocasión está previsto que sean en torno a trescientos los participantes en Santiago, ochenta de ellos procedentes de fuera de España, los que se embarquen durante toda la semana en un proyecto que arrancará este lunes con el recorrido por la primera etapa del Camino entre Sarria y A Pena. Una invitación a todos los que se sumen a compartir vivencias en un espacio de diálogo, en el que también habrá cabida para la colaboración internacional.

Será el próximo jueves, 28 de agosto, cuando los peregrinos sean recibidos en el Monte do Gozo por familias de la asociación de toda Galicia, puesto que desde la organización se han programado autobuses con salidas desde Ribeira, A Estrada y Santiago, de forma que cualquier interesado pueda participar sin mayores dificultades.

Simposio científico los días 29 y 30

La experiencia jacobea de los primeros días dará paso al simposio internacional que se desarrollará el 29 y el 30 de agosto, y en el que habrá diferentes ponencias y mesas redondas sobre temas clave en este tipo de dolencias como pueden ser la detección temprana de la demencia, la creación de comunidades amigables con la enfermedad y los desafíos que representa en la integración del sistema sanitario a fecha de hoy.

Un evento en el que la Universidade de Santiago (USC) actúa como principal colaborador científico, y del que formarán parte personas relacionadas con estas enfermedades de una treintena de países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Australia, Brasil, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Costa Rica, Australia, Perú y Portugal.

La neuropsicóloga de Agadea Taida Sánchez será de una de las profesionales de Santiago que intervenga, y lo hará compartiendo su experiencia sobre el terreno con personas que padecen alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas, así como con quienes ejercen la labor de cuidadores y sus familias.

Fernando Aguzzoli-Peres, impulsor y fundador de Walking the Talk for Dementia, iniciativa que cuenta con una docena de socios fundadores, estuvo gestando durante mucho tiempo un encuentro que partió de su propia experiencia personal como cuidador de una abuela aquejada de alzhéimer.