El tren más lujoso de España inicia y termina su recorrido en Santiago de Compostela: así son sus glamurosas habitaciones

Cuando el clima lo permite, el norte de España es una de las zonas más espectaculares del planeta. El mar Cantábrico, los Picos de Europa, la playa de las Catedrales... Y practicamente todos los montes y playas que lo conforman. Sin embargo, las conexiones son inaxistentes y, más allá de un viaje en coche, emparejar la visita por todo el litoral cantábrico es casi misión imposible.

Sin embargo, existe una forma de recorrer este paraíso sin preocuparnos por las curvas de la carretera ni las largas distancias: el tren Transcantábrico, un hotel sobre raíles que nos permite descubrir el norte peninsular con todas las comodidades posible.

Su recorrido une Santiago de Compostela con San Sebastián (o viceversa), atravesando algunos de los paisajes más impresionantes de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Así son las habitaciones del tren más lujoso de España

Este tren turístico es considerado una de las mejores opciones para descubrir los paisajes más impresionantes del norte de España mientras se viaja en un tren de lujo cómodamente. Sus habitaciones tienen todo lo necesario para disfrutar de una experiencia llena de confort, como así confirma @escapados en su cuenta de Tiktok: "Obviamente es bastante estrecho, pero muy espacioso teniendo en cuenta que estamos en un tren".

"Hay una mesa, un sofá que se hace cama, escritorio, televisión, una cama doble y una ventana con unas vistas cambiantes. Y por último el baño, que lo tenemos aqui al fondo. Estilo clásico, pero bastante espacioso. Más o menos como el que tenemos en casa muchas personas", dijo tras mostrar la la suite doble del tren Transcantábrico.

¿Cuánto cuesta el viaje en el tren Transcantábrico?

Zonas comunes del tren Transcantábrico (1) / TREN TRANSCANTÁBRICO

Desde la organización del tren Transcantábrico aconsejan reservar con antelación, pues reciben muchas peticiones de reserva desde todos los lugares del mundo y las plazas son limitadas (a 28 viajeros). Por esto, el aforo se completa con bastante antelación.

La ruta completa entre Santiago de Compostela y San Sebastián (o viceversa) puede realizarse de mayo a noviembre y la suite Doble Gran Lujo cuesta 9.250 euros por persona.

También existe la opción de hacer una ruta más corta entre Santiago de Compostela y Gijón (o viceversa), que pasa por Ferrol, Viveiro, Ribadeo y Luarca. La suite Doble Gran Lujo tendría un coste de 4.700 euros por persona.