Axenda cultural: Qué facer hoxe, 24 de agosto, en Santiago?
Propostas para este domingo en Compostela
A sala de cine Numax proxecta a película ‘Materialistas’
FILMES . Esta tarde, ás 17:20 horas, a sala Numax (Rúa de Concepción Arenal) proxectará o filme Materialistas, con entradas a 4 euros. A película conta a historia de Lucy (Dakota Johnson), unha casamenteira que grazas ao seu enorme éxito logrou construír un imperio facendo que parellas rematen xuntas. Sen embargo, a súa vida dá un xiro inesperado cando se ve atrapada nun perigoso triángulo amoroso con dous clientes, que son irresistibles pero incompatibles. A medida que avanza o traballo, a credibilidade do negocio comeza a diminuír.
Erika Veguer, en concerto hoxe no Arume
MÚSICA. A cantautora Erika Veguer actúa por primera vez no café-bar musical Arume (Praza de Fuenterrabía), ás 21:30 horas. A artista deleitará aos asistentes cunha actuación que combina os estilos do pop e da rumba, con letras que pretenden afondar nas problemáticas sociais. O acceso ao evento realizarase pola modalidade de entrada inversa.
A Cidade da Cultura presenta a mostra ‘Tesoureiras do noso’
EXPOSICIÓN. Con motivo do Día das Letras Galegas, a Biblioteca de Galicia (Cidade da Cultura) expón a mostra Tesoureiras do noso; unha exposición que pretende poñer o foco en todas aquelas mulleres que preservaron a poesía e a música de tradición oral. A mostra recolle libros, cancioneiros e material audiovisual que serven para comprender o traballo realizado por estas mulleres, coñecendo como foi evolucionando a súa recollida e posta en valor ao longo do tempo. O acceso á exposición é gratuíto.
Exposición: ‘Castelao. Mirar por Galicia’
En conmemoración do Ano de Castelao, a Cidade da Cultura exhibe a mostra Castelao. Mirar por Galicia, considerada a experiencia tecnolóxico-cultural máis avanzada ata o momento en torno a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. A exposición propón aos asistentes un percorrido polo traballo persoal, artístico e político dunha das figuras máis destacadas da historia galega. O acceso á mostra é gratuíto, de martes a domingo en horario de 10:00 a 20:00 horas.
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago
- Nuevos cortes de tráfico en Santiago: dos calles estarán cerradas este fin de semana
- La escuela infantil de Santa Marta busca recursos para garantizar su continuidad