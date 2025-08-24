Cuatro ofertas para redactar el futuro parking del Clínico de Santiago

La Xunta ha recibido cuatro ofertas para la redacción de un Proyecto de Interés Autonómico (PIA), que busca dotar de aparcamiento al Hospital Clínico de Santiago y mejorar los accesos a estas instalaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), una vez finalizado el pasado jueves el plazo para que las entidades interesadas pudieran presentar sus propuestas.

Cuando se haya formalizado el contrato, el documento definitivo del PIA deberá entregarse en el plazo de doce meses.

Urbanización del entorno

Con un presupuesto de cerca de 2,7 millones de euros, este PIA se perfila como una herramienta clave para la urbanización del entorno hospitalario, la reordenación de viales y la creación de nuevas áreas de estacionamiento. Estas intervenciones forman parte de un convenio de colaboración que fue firmado entre las consellerías de Vivenda, Sanidade y Medio Ambiente, y el Concello de Santiago.

El proyecto se centrará en tres objetivos estratégicos: la urbanización, los accesos y el aparcamiento en los alrededores del Clínico compostelano.

En cuanto a la urbanización, la idea es que se reformulen los espacios para que resulten más fluidos y está previsto además eliminar el cierre perimetral del hospital compostelano, creando una plaza pública.

Circulación perimetral

Respecto a los accesos, se establecerá una circulación perimetral para separar a los usuarios que necesitan aparcar de aquellos que solo realizan paradas rápidas para dejar o recoger a alguien.

Así, se prevé la creación de un nuevo vial y la mejora de los accesos existentes, con el objetivo de que ello pueda contribuir a reducir el tráfico en la zona, especialmente denso durante las mañanas de los días laborables.

Además, se proyectarán nuevas áreas de aparcamiento, incluyendo opciones subterráneas y en superficie en distintos puntos del complejo y en sus alrededores, como en la avenida de Mestre Mateo.

Expropiaciones

La licitación para la redacción de este proyecto se hizo pública a principios de julio, y una vez la Xunta había realizado los estudios previos que plantean la expropiación y demolición de 24 inmuebles en Santiago, sobre los que en dicha licitación no se detalla la localización exacta de las once viviendas, cuatro naves y nueve cobertizos a los que afectaría esta intervención. Cifra que, por otra parte, aún es provisional.

Tampoco en esta primera licitación se aborda de forma específica la construcción del nuevo parking que, con en torno a un millar de nuevas plazas de estacionamiento en las inmediaciones del Clínico, contribuiría de forma significativa a paliar el grave déficit de aparcamiento. En cuanto a su posible ubicación, además de la zona del helipuerto de la que se lleva hablando desde hace tiempo, el documento contempla la posibilidad de ubicarlo frente a la fachada principal del Clínico.